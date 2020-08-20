В Бурятии появится ещё одна «Аллея Памяти и Славы»

Мемориал героям войны построят в селе Михайловка Закаменского района



«Аллея Памяти и Славы» появится в скором времени в селе Михайловка Закаменского района Бурятии. Средства «Народного бюджета» сельчане решили потратить на создание мемориала героям Великой Отечественной войны и тыла.



- Материалы для «Аллеи Памяти и Славы» уже закуплены, осталось только перевезти их, – рассказывала глава МО «Михайловское СП» Елена Манжиханова. – По окончании уборки сена, мы сразу же приступим к работам по созданию мемориала.



Инициаторами увековечить подвиг героев войны и тыла стали родственники ветеранов, жители поселения, выпускники местной школы и ТОСы поселения. Идея создания мемориала у себя на родине, в Михайловке, пришла сразу после открытия «Аллеи Памяти» в Кижингинском районе.



Родственники ветеранов и тыловиков уже приступили к сбору средств для изготовления мраморных плит с данными своих участников войны и тыла. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

