 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Августа

19 Августа

Популярное

В Бурятии появится ещё одна «Аллея Памяти и Славы»

В Бурятии появится ещё одна «Аллея Памяти и Славы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мемориал героям войны построят в селе Михайловка Закаменского района

«Аллея Памяти и Славы» появится в скором времени в селе Михайловка Закаменского района Бурятии. Средства «Народного бюджета» сельчане решили потратить на создание мемориала героям Великой Отечественной войны и тыла.

- Материалы для «Аллеи Памяти и Славы» уже закуплены, осталось только перевезти их, – рассказывала глава МО «Михайловское СП» Елена Манжиханова. – По окончании уборки сена, мы сразу же приступим к работам по созданию мемориала.

Инициаторами увековечить подвиг героев войны и тыла стали родственники ветеранов, жители поселения, выпускники местной школы и ТОСы поселения. Идея создания мемориала у себя на родине, в Михайловке, пришла сразу после открытия «Аллеи Памяти» в Кижингинском районе.

Родственники ветеранов и тыловиков уже приступили к сбору средств для изготовления мраморных плит с данными своих участников войны и тыла. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Бурятия Закаменский район 75 лет Победы Великая Отечественная ветераны ВОВ мемориал аллея ветеранов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии появится ещё одна «Аллея Памяти и Славы»
В Бурятии появится ещё одна «Аллея Памяти и Славы»
Общество, 20.08.2020
Мемориал героям войны построят в селе Михайловка Закаменского района
Иркутские дайверы подняли со дна Байкала опасный мусор
Иркутские дайверы подняли со дна Байкала опасный мусор
Общество, 20.08.2020
Брошенные полимерные сети ставят под угрозу здоровье людей и экологию озера
В Бурятии возобновляют свою работу школы приёмных родителей
В Бурятии возобновляют свою работу школы приёмных родителей
Общество, 20.08.2020
27 августа обучение продолжит школа в Бичурском центре помощи детям
Бурятию на дальневосточном форуме «Восток» представят 4 активиста
Бурятию на дальневосточном форуме «Восток» представят 4 активиста
Общество, 20.08.2020
17 августа закончился онлайн-отбор для очного участия в мероприятии
Иркутский шашист стал призёром Олимпиады интеллектуального спорта
Иркутский шашист стал призёром Олимпиады интеллектуального спорта
Общество, 20.08.2020
Он завоевал «серебро» на турнире по русским шашкам
В Бурятии из леса вывезли более 20 мешков мусора
В Бурятии из леса вывезли более 20 мешков мусора
Общество, 20.08.2020
Уборка прошла вблизи реки Кодун в Кижингинском районе
Бурятский митрополит освятил плоды нового урожая
Бурятский митрополит освятил плоды нового урожая
Общество, 20.08.2020
В праздник Преображения Господня митрополит Савватий совершил литургию в селе Посольском
В парке Улан-Удэ будут уничтожать грызунов
В парке Улан-Удэ будут уничтожать грызунов
Общество, 20.08.2020
Санитарную обработку и дератизацию территории проведут в парке Орешкова
В Бурятии приостановлена деятельность 18 предприятий общепита
В Бурятии приостановлена деятельность 18 предприятий общепита
Общество, 20.08.2020
На объектах были выявлены нарушения санитарных правил
Выигрыш в 933 тысячи улан-удэнке «предсказали звёзды»
Выигрыш в 933 тысячи улан-удэнке «предсказали звёзды»
Общество, 20.08.2020
Жительница Улан-Удэ рассказала, как потратит крупный выигрыш
15 школ Бурятии не прошли пожарную приёмку
15 школ Бурятии не прошли пожарную приёмку
Общество, 20.08.2020
В школах Бурятии выявлено 44 нарушения требований пожарной безопасности  
В иркутском Доме природы поселился пушистый Эллиот
В иркутском Доме природы поселился пушистый Эллиот
Общество, 20.08.2020
Норка-найдёныш живёт вместе с хорьками
Улан-Удэ больше не угрожает наводнение
Улан-Удэ больше не угрожает наводнение
Общество, 20.08.2020
Уровень Селенги продолжает снижаться
Улан-Удэнскому авиазаводу посвящают стихотворения
Улан-Удэнскому авиазаводу посвящают стихотворения
Общество, 20.08.2020
На Улан-Удэнском авиационном заводе проходит литературный конкурс «Крылатый поэт»
В Бурятии зафиксировали небывалое нашествие ос
В Бурятии зафиксировали небывалое нашествие ос
Общество, 20.08.2020
Специалисты считают, что в следующего году ос будет меньше

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^