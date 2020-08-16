О Герое Советского Союза Юрии Гарнаеве



















Мечтал летать



Юрий Александрович Гарнаев родился 17 декабря 1917 года в городе Балашове Саратовской области.



С 1934 года он жил в посёлке Лопасня (ныне – город Чехов) Московской области.



В 1936 году Юрий Гарнаев окончил три курса Подольского индустриального техникума Московской области, но из-за материальных трудностей оставил учёбу и стал работать токарем на Лианозовском вагоноремонтном заводе. И здесь он начинает осуществлять мечту своего детства – летать. Для этого Юрий записывается в Мытищинский аэроклуб и 17 июня 1937 года совершает первый самостоятельный полет. В следующем году он окончил аэроклуб, в том же году был призван в армию.



Его направляют на учебу в Энгельсское авиационное летное училище, которое он весной 1939 года успешно окончил и получил назначение на восток. Служил в строевых частях ВВС (в Забайкалье).



«Об авиации я сначала даже не мечтал — время было слишком трудное. Семья наша жила бедно, я ведь наелся в первый раз досыта, когда попал уже в лётную школу», - вспоминал Гарнаев позже.



- Служба в истребительской авиации для Гарнаева началась на другой же день после прибытия к месту назначения переброской к границе, где шли ожесточенные бои. За активное участие в пограничном конфликте в районе реки Халхин-Гол лейтенант Гарнаев получил свою первую награду – медаль «За отвагу», - говорится в материалах Центральной городской библиотеки имени Калашникова.



После окончания военных событий Юрий Гарнаев получил назначение в Улан-Удэ в Забайкальскую военную школу пилотов (с 1940 года). Когда началась Великая Отечественная война, Гарнаев подает рапорт об отправке на фронт. Но его не пускают: опытный лётчик и инструктор нужен был молодым авиаторам.



С 1942 года он вновь служил в строевых частях ВВС.



Советско-японская война



Началась война с Японией, и для Юрия Гарнаева настало время боевых действий: в августе – сентябре 1945 года он штурман 718-го истребительного авиационного полка, в составе частей Забайкальского фронта Герой принял участие в разгроме японской Квантунской армии, совершил 20 боевых вылетов на истребителе Як-9, и его ратные заслуги были отмечены второй медалью «За отвагу».



Войну с Японией он закончил в звании капитана, штурманом истребительного авиаполка.



В декабре 1945 года он был осуждён военным трибуналом 9-й воздушной армии за нарушение режима секретности и уволен из армии. Досрочно освобождён в октябре 1948 года.



Работа в лётно-исследовательском институте



- В 1949-1950 годах работал в лётно-исследовательском институте (ныне – ЛИИ имени М.М. Громова) техником. Принимал участие в отработке системы дозаправки самолётов в воздухе. В январе-декабре 1951 года – парашютист-испытатель ЛИИ, выполнил 7 испытательных катапультирований. 14 мая 1951 года выполнил первое в стране катапультирование в скафандре, - говорится в книге Даши Цыренова «Герои Бурятии».



С 1952 года – на лётно-испытательной работе в ЛИИ. В 1953 году Юрий Гарнаев окончил курсы при Школе лётчиков-испытателей. В 1957 году выполнил первый полёт и провёл испытания уникального летательного аппарата «Турболёт». Турболёт - это экспериментальный летательный аппарат для проверки работы двигателя и газоструйной системы управления для самолётов вертикального взлёта и посадки.



Лётчик-испытатель Гарнаев проводил испытания по поискам доступного для пилотов способа выполнения вынужденной посадки на сверхзвуковом истребителе. Также он принимал участие в подготовке первых советских космонавтов к полётам в условиях невесомости. К 1960 году Юрий Гарнаев становится командиром лётного отряда, членом методического Совета и инспектором по технике пилотирования.



- Когда у Гарнаева спрашивали, кем он себя считает, он, не называя себя даже лётчиком, отвечал, что всю жизнь считал себя, прежде всего, рабочим. И это верно. Он был безотказным рабочим неба, но настолько творческим, что в смелый почерк своих полетов всегда вносил настоящую поэзию, основа которой, прежде всего, в особом, поэтическом восприятии мира. У Гарнаева оно было, - говорится в книге «Проверено на себе».

В 1960 году Юрий Гарнаев посетил США и проходил обучение полётам на вертолёте V-44 фирмы «Боинг Вертол», а также на фирме Сикорского на вертолёте S-58.



Летом 1964 года в испытательном полёте потерпел катастрофу пилотируемый Гарнаевым винтокрыл Ка-22. Несмотря на то, что Юрий Александрович покидал аппарат последним, он остался в живых. Второй пилот после покидания винтокрыла получил удар винтов и погиб в воздухе. Третий лётчик и бортинженер разбились вместе с винтокрылом.



21 августа 1964 года Юрию Гарнаеву присвоено звание Героя Советского Союза за испытания новой авиационной техники.



Побывал Юрий Гарнаев и в Европе. C 1965 года по 1967 год он осуществлял полёты в странах Европы для производства лётно-монтажных работ с внешней подвески вертолёта. В составе советской делегации принимал участие в международном авиасалоне в Ле Бурже. С целью передачи вертолётов Ми-4 и обучения египетских лётчиков выезжал в Египет. И за свою лётную деятельность лётчик-испытатель Юрий Гарнаев освоил 120 различных типов летательных аппаратов.



Прославленный лётчик-испытатель погиб 6 августа 1967 года на вертолёте Ми-6ПЖ при тушении лесного пожара в районе города Марсель (Франция).



Герой похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.



Его именем названы улицы в Балашове, Жуковском, Улан-Удэ и Феодосии. В Жуковском, на доме, где он жил, и в Балашове, на школе, носящей его имя, установлены мемориальные доски. В городе Ле-Ров (Франция), на месте гибели, установлен памятник.



Кроме того, его именем назван теплоход, базирующийся в Феодосийском порту.





«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в столице Бурятии. Сегодня мы расскажем о прославленном лётчике-испытателе Юрии Александровиче Гарнаеве, чьё имя носит улица в Железнодорожном районе Улан-Удэ (ранее улица называлась Одесской).