В Иркутске полиция нагрянула на вечеринку на крыше многоэтажного дома

В ходе осмотра обнаружено несколько коробок элитного алкоголя, который предположительно планировали продавать на крыше
В Иркутске «накрыли» вечеринку на крыше здания, расположенного в центральной части города.
Для мероприятия организаторы использовали площадку многоэтажного дома на улице Гаврилова. Мероприятие носило закрытый характер - чтобы войти в число посетителей, требовалось оплатить 500 рублей и быть внесённым в специальный список. К приезду полицейских на дискотеке находилось свыше 30 человек. В ходе осмотра обнаружено несколько коробок элитного алкоголя, который предположительно планировали продавать на крыше дома. Кроме того, там было установлено профессиональное диджейское оборудование, светомузыкальная аппаратура. Также посетителям предлагались кальяны.
В настоящий момент по факту реализации алкоголя и иных нарушений проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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