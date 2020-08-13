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Силач из Бурятии претендует на звание «Самого крутого и дикого атлета»

Силач из Бурятии претендует на звание «Самого крутого и дикого атлета»
Общество, 
Улан-удэнец Рафаэль Кулиев участвует в необычном проекте Vortex Sport

Силач и рекордсмен из Бурятии Рафаэль Кулиев участвует в конкурсе проекта Vortex Sport «Самые крутые и дикие атлеты». На YouTube-канале проекта опубликовано видео с трюками атлетов из разных регионов. Пользователи могут оставить комментарий, кого из них они считают наиболее достойным звания «Самого крутого дикаря». Спортсмен, который наберёт за неделю наибольшее количество голосов от болельщиков, получит приз.

«Кто самый дикий на проекте Vortex Sport сейчас? Чьи трюки самые крутые? Чей вызов вы не сможете повторить? Сегодня вас ожидает несколько необычный выпуск. В нём появятся как уже известные по нашему проекту атлеты, так и совершенно новые таланты, которым пришло время заявить о себе перед большой аудиторией. Ну, и также вас ждет немало крутых, зрелищных и абсолютно диких спортивных трюков в их исполнении», - говорится в описании к видео.

В 13-минутном выпуске - наряду с другими атлетами - представлен и спортсмен из Бурятии Рафаэль Кулиев.

Видео с улан-удэнцем с 8.58 мин

- Конечно же, нельзя не отметить такого мастера силовой акробатики, как Рафаэль Кулиев, который в острейшей борьбе стал победителем одного из отборочных этапов и бился в финале за победу. Рафаэль является ярким образцом универсального, всесторонне развитого спортсмена, который может прекрасно себя чувствовать и в воркауте, и в тяжёлой атлетике, и в кросс-фите. К сожалению, нам так и не удалось пока что увидеть его в «зарубах» на арене Vortex Sport Battle, но можно быть уверенным, что там он бы однозначно не затерялся, - говорится в описании проекта.

Чтобы помочь силачу из Улан-Удэ выиграть в конкурсе, нужно оставить комментарий в его поддержку под выпуском, вышедшим накануне.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года в Москве Рафаэль Кулиев стал чемпионом мира по армлифтингу. Улан-удэнец победил в трёх дисциплинах - в армлифтинге («Русская ось»), в движении «Русский хаб» и в жиме штанги стоя.


Известность атлет получил, установив ряд рекордов. В частности, в прошлом году Рафаэль был признан обладателем самых сильных пальцев.

Он установил мировой рекорд по вису на двух пальцах на перекладине. Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес силача – 85 кг. Прошлый мировой рекорд составлял 47 секунд, но вес спортсмена был меньше 80 кг. В сентябре атлет побил второй мировой рекорд, на этот раз по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на левой руке. Это в четыре раза больше, чем предыдущий рекорд.

В 2019 году в очередной раз улан-удэнец попал в Книгу рекордов России. На этот раз он поднял одной рукой человека весом 86 килограммов.

Справка:

Международный проект Vortex Sport создан для популяризации силовых видов спорта, объединения различных спортивных направлений, проведения массовых и индивидуальных спортивных соревнований, производства видео, изготовления линейки спортивных продуктов.



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