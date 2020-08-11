В Улан-Удэ проходит акция «Треугольник Победы»

Ветеранам пишут поздравления в виде «солдатских треугольников»



С 10 по 19 августа в столице Бурятии проходит акция «Треугольник Победы». В рамках мероприятия запланировано написание поздравлений с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов и тружеников тыла Улан-Удэ в виде «солдатских треугольников».



В акции могут принять участие молодёжные общественные организации, детские сады и жители города в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия в акции участники с 10 по 19 августа представляют по 3 поздравительных письма в управление по делам молодёжи по адресу: ул. Павлова, 1, каб. 4. Главный критерий – оригинальное художественное оформление.



Награждение лучших участников состоится 24 августа в 15:00 часов по улице Павлова 1, каб. 4. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.



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