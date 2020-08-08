О Герое Советского Союза Василии Хантаеве











Был призван сразу после окончания школы



Василий Харинаевич Хантаев родился 19 августа 1924 года в улусе Байтог (ныне - Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского округа Иркутской области). Сразу после окончания средней школы в 1942 году он был призван в ряды Красной Армии и после некоторой подготовки в запасном полку уже в августе этого года принял боевое крещение на Воронежском фронте.



Поначалу был в должности помощника командира стрелкового взвода и в бою показал себя хладнокровным и смелым младшим командиром. Затем Василий Харинаевич стал артиллеристом. Он быстро освоил специальность наводчика, умел метко стрелять и поражать цель.



- В составе артиллерийского дивизиона он не раз отражал атаки танков противника, отличился в кровопролитных боях на Воронежском фронте, - говорится в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.



Вместе с другими артиллеристами, танкистами и пехотинцами Василий Хантаев стоял насмерть на оборонительных рубежах под Курском. 10 июля 1943 года он был ранен.



После выздоровления Василий Хантаев вместе со своей частью принимал участие в освобождении городов и сёл Украины и Польши. Особенно жестокие бои приходилось вести по захвату плацдармов на Днепре и других крупных и мелких реках. «Василий Хантаев в этих боях показывал образцы мужества, хладнокровия, отваги, за что был награждён орденом Красной Звезды», - отмечается в книге.



Бой у парка Тиргартен в Берлине



Весной 1945 года командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) младший сержант Василий Хантаев особо отличился в уличных боях в Берлине. Тогда один из кровопролитных боев произошёл у парка Тиргартен.



Василий Хантаев зорко просматривал площадь на подступах к парку Тиргартен. Это был важный узел обороны немецких войск. Гитлеровцы делали все, чтобы любой ценой удержать этот важный участок обороны. Дважды пытались наши части прорвать оборону противника, и дважды пришлось отступить.



Командир бригады гвардии полковник Сергеев отдал приказ младшему сержанту Хантаеву выкатить орудие на прямую наводку и уничтожить огневые точки противника.



В книге «Герои Бурятии» приводится рассказ самого Василия Хантаева о том страшном дне: «Вижу – дело серьёзное. Пятью лучами расходятся с площади широкие берлинские улицы. Три из них заняты немцами. А на двух у выхода на площадь лежат наши солдаты. С танком или другой техникой подойти нельзя: сразу расстреляют. На руках, в обход, выкатили мы свою 76-миллиметровку прямо на площадь. Теперь всё зависело от нашей быстроты, от слаженности действий расчёта. С первого же снаряда мы подожгли немецкий танк. Но фашисты засыпали нас фаустпатронами. Погибли все мои товарищи. Ранило и меня...».



Весь расчет лежал бездыханным в лужах крови. Оставшись один у орудия, Василий Хантаев напряг все силы, поднял снаряд и вогнал его в ствол.



- Он теперь работал и за командира орудия, и за подносчика снарядов, и за наводчика. С первого же выстрела раненый в голову и в лицо Хантаев уничтожил немецкую «пантеру», стоявшую на углу улицы. Она вздыбилась и загорелась, рассеивая черный дым по площади. Хантаев заметил, как среди развалин к нему осторожно, искусно маскируясь, подкрадывается ещё одна «пантера», наводя жерло орудия на пушку героя. Всё решали мгновения, хладнокровие и выдержка. Василий при помощи подошедших на помощь солдат развернул пушку в сторону «пантеры». Это была схватка нервов и мастерства. И выиграл её советский солдат. Первым не выдержали нервы у немецкого танкиста. Он на секунду-две выстрелил раньше, но промахнулся. Хантаев же был точен. Он влепил снаряд в «пантеру», она замолчала навсегда, - рассказывается в книге «Герои Бурятии».



Враг решил рассчитаться со смельчаком. На Хантаева двинулись два бронетранспортёра, по нему ударила зенитка и строчил крупнокалиберный пулемет. Собрав последние силы, Василий подбил оба транспортёра и подавил пулемётную точку.



В это время ударили артиллерийские залпы, двинулись советские танки, устремились вперёд пехотинцы-автоматчики. Так закончился один из уличных боёв в столице Германии.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года младшему сержанту Василию Харинаевичу Хантаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.



После окончания войны артиллерист вернулся в родные края. Работал в аппарате производственного управления Усть-Ордынского национального окружкома партии, директором в крупнейшем откормочном совхозе Иркутской области, в Бурятском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР. Активно занимался общественной работой, встречался с учащимися, допризывниками.



29 апреля 1990 года Василий Харинаевич ушел из жизни. Похоронен в Улан-Удэ.



Одна из улиц в посёлке Светлый Октябрьского района Улан-Удэ названа в честь Героя Советского Союза Василия Харинаевича Хантаева.Сегодня в рамках специального проекта мы расскажем о боевом пути прославленного артиллериста Василия Хантаева.