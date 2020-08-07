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В Бурятии проходит конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»

В Бурятии проходит конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Приём работ ведётся до 31 августа

В Бурятии продолжается приём заявок на конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!». Работы принимаются до 31 августа. В конкурсе могут участвовать школьники, учащиеся художественных студий и центров.

К участию допускаются юные художники следующих возрастных категорий:
- с 6 до 9 лет;
- с 10 до 13 лет;
- с 14 до 16 лет.

Тематика конкурса предусматривает следующие номинации:
- «Герои войны»,
- «На поле боя»,
- «Советский тыл»,
- «Салют победы».

На конкурс принимаются оформленные в рамки живописные и графические работы размером формата А3, с приложенной информацией об участнике. Работы принимаются в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.

По итогам мероприятия состоится открытие выставки, посвящённой 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.

Возрастное ограничение 6+
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