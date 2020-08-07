В Бурятии проходит конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»

Приём работ ведётся до 31 августа



В Бурятии продолжается приём заявок на конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!». Работы принимаются до 31 августа. В конкурсе могут участвовать школьники, учащиеся художественных студий и центров.



К участию допускаются юные художники следующих возрастных категорий:

- с 6 до 9 лет;

- с 10 до 13 лет;

- с 14 до 16 лет.



Тематика конкурса предусматривает следующие номинации:

- «Герои войны»,

- «На поле боя»,

- «Советский тыл»,

- «Салют победы».



На конкурс принимаются оформленные в рамки живописные и графические работы размером формата А3, с приложенной информацией об участнике. Работы принимаются в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



По итогам мероприятия состоится открытие выставки, посвящённой 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.



Возрастное ограничение 6+

