Полевой выход на полигоне Телемба проведут в три этапа
На полигоне Телемба в Бурятии проходит полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны Восточного военного округа. Комплексные тактико-специальные занятия проводятся под общим руководством начальника войск ПВО объединения.
Полевой выход проводится в три этапа и завершится выполнением упражнений контрольных стрельб в составе подразделений зенитными ракетными комплексами «Тор», «Бук», «Стрела», «Шилка» и переносными зенитными ракетными комплексами «Игла».
На первом этапе состоится марш комбинированным способом, а также будут отработаны вопросы оборудования полевого лагеря и всестороннего обеспечения войск. В течение двух месяцев будут проведены тренировки по управлению подразделениями. Кроме этого, будут отработаны задачи по защите группировок войск от ударов условного противника крылатыми ракетами и беспилотных летательных аппаратов. На завершающем этапе полевого выхода пройдут тактические учения с боевой стрельбой.
В мероприятиях принимает участие более 400 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии войска ПВО отправились «в поля»
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