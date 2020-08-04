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Братск получил 21 автобус на газовом топливе

Братск получил 21 автобус на газовом топливе
Общество,  Фото:pixabay.com
Таким способом в Братске борются с загрязнением воздуха

Братск получил 21 автобус на газовом топливе. Это одна из мер по снижению выбросов загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе областного правительства.

– В федеральный проект «Чистый воздух» вошли всего 12 регионов России. Братск вошёл в него как город с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. К 2024 году выброс вредных веществ в Братске необходимо сократить на 20 процентов, – отметил врио губернатора Игорь Кобзев.

Приобретение автобусов, использующих газ в качестве моторного топлива, обошлось в 147,4 млн рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета – 126,3 млн рублей. При поддержке правительства Иркутской области Братску была предоставлена субсидия на восемь единиц техники для дорожно-коммунальных служб и 21 автобус.


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