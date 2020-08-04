Таким способом в Братске борются с загрязнением воздуха
Братск получил 21 автобус на газовом топливе. Это одна из мер по снижению выбросов загрязняющих веществ, сообщили в пресс-службе областного правительства.
– В федеральный проект «Чистый воздух» вошли всего 12 регионов России. Братск вошёл в него как город с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. К 2024 году выброс вредных веществ в Братске необходимо сократить на 20 процентов, – отметил врио губернатора Игорь Кобзев.
Приобретение автобусов, использующих газ в качестве моторного топлива, обошлось в 147,4 млн рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета – 126,3 млн рублей. При поддержке правительства Иркутской области Братску была предоставлена субсидия на восемь единиц техники для дорожно-коммунальных служб и 21 автобус.
Братск получил 21 автобус на газовом топливе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«ТГК-14» назвала адреса, где ещё не вернулась горячая вода
Труппа Буряад театра пополнилась новыми артистами и режиссёром
Во время масочных рейдов выявили ряд нарушений
Работы прошли в Заиграевском лесничестве
Коня отправили из Забайкальского края
Ирина Богданова умерла на 96-м году жизни
Бурятский дуэт прошёл отбор на международный фестиваль виртуальных спектаклей
Заявитель получит электронный ответ
Прежде такой праздник проводился только в Иркутской области
Победитель в длину больше полуметра
Это состоится 6 августа
Мужчина задолжал банку больше миллиона
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов
Общество, 03.08.2020
Временное расписание вводится из-за ремонта на участке Мысовая – Боярский
Общество, 03.08.2020
Сбор художников проходит в двух населённых пунктах Качугского района