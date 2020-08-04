В Бурятии проведут акцию по восхождению на пик Любви

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «МаршрутыПобеды»



В Бурятии продолжается реализация проекта «Маршруты Победы». Следующей целью для индивидуальных восхождений станет пик Любви в Тункинском районе. Принять участие приглашаются спортсмены, туристы и семьи.



Акция пройдёт 15 августа с 10:00 до 15:00. Маршрут стартует по центральной тропе из санатория «Аршан» от лестницы. Восхождение на дистанцию 2,5 км проходит по тропе до середины маршрута – обзорной площадки. Здесь финишируют группы «мужчины», «женщины», «мальчики с родителями», «девочки с родителями» и «семьи». Им предстоит преодолеть набор высоты в 670 м. Кроме этого, между участниками закрепляется социальная дистанция в 1,5 м.



Тропа, по которой пройдёт маршрут, сложная, подходит для подготовленных туристов. Постоянный угол наклона составляет около 30-40 градусов. Необходима экипировка: обувь с рифлёной подошвой, треккинговые палки, головной убор, ветровка, вода не менее 1 л на человека, перекус, аптечка личного пользования и реппеленты. На вершину пика участники могут подняться по своему желанию. Время на подъём до вершины даётся 3-5 часов, спуска – 2-3 часа.



Для участия в восхождении участник регистрируется в приложении orgeo.ru или 15 августа на месте старта с 9:00. Стартовый взнос отсутствует. Каждый участник должен пройти маршрут с самостоятельной фиксацией своего времени, с приложением фотографий, сделанных на старте и финише. После финиша результат участника направляется на электронную почту baikal-extreme@mail.ru или в общую группу проекта.



Победителей и призёров соревнований ожидают памятные призы и подарки. Все участники получат диплом о восхождении и нагрудный значок. Участникам восхождения, взявшие фотографии родственника, воевавшего в Великой Отечественной Войне, подарят термокружки. Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим».



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