В Иркутской области на пятиэтажке появился портрет Дениса Мацуева

На фотографии видно, что работа ещё не окончена. Но ясно, что рояль, на котором играет Мацуев, будет длиной с первого по пятый этажи.







В городе Свирск Иркутской области на фасаде пятиэтажке сделали огромное граффити, изобразив всемирно известного пианиста Дениса Мацуева. Снимком пианист поделился в своих соцсетях.«Вот это и есть народная любовь», - отмечают в комментариях.Денис Мацуев родился в 1975 году в Иркутске в музыкальной семье. В Иркутске Денис учился в средней школе № 11 и школе искусств. В 1990 году поступил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории. В 1991 году стал лауреатом международного благотворительного общественного фонда «Новые имена», благодаря чему посетил с концертами более 40 стран. В 1993 году он поступил в Московскую государственную консерваторию. С этого времени выступал в программах фонда «Новые имена».Известность Мацуеву принесла победа на XI международном конкурсе имени Чайковского в 1998 году, артисту на тот момент было 23 года. В начале XXI века Мацуев — один из популярных пианистов современности.