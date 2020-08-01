О Герое Советского Союза Дарме Жанаеве

«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в столице Бурятии. Сегодня мы расскажем о Дарме Жанаевиче Жанаеве, чьё имя носят улица и парк в Улан-Удэ (ранее улица называлась Водочной).















По его северному берегу проходил внутренний обвод обороны столицы рейха. Северный берег канала был сильно укреплён долговременными огневыми точками, дзотами, противотанковыми надолбами, в подвалах домов прятались фашисты. Канал Тельтов с бетонированными берегами, шириной до 50 метров и глубиной в три метра, представлял собой серьёзное препятствие для его форсирования всеми родами войск, особенно танковыми частями.























Дарма Жанаевич Жанаев родился 22 октября 1907 года в улусе Ходун-Бильчир Хоринского района в многодетной семье бедного крестьянина-скотовода.«Учиться ему не пришлось. Бесплатного обучения детей бедняков в русской школе не было, а школы на бурятском языке в близлежащих селах отсутствовали», - говорится в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.До 1923 года он помогает отцу в хозяйстве, работает пастухом, занимается самообразованием, работает в родном улусе секретарём комсомольской ячейки.Затем - в декабре 1923 года - как одного из лучших комсомольцев, Хоринский райком РКСМ (Рабоче-крестьянский союз молодёжи – прим. ред.) направляет Дарму в город Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) на политкурсы при Бурят-Монгольском обкоме РКСМ, где он проучился до весны 1924 года.После завершения учёбы Жанаев направляется на работу в родной улус секретарём ячейки комсомола с совмещением должностей председателя сомонного местного комитета и члена сомонного совета.В 1926 году он выехал в Иркутск для учебы на рабфаке. И в 1930 году Дарма Жанаев выехал в Улан-Удэ и поступил на работу в Бургосиздат в качестве секретаря редакции журналов, также его избрали секретарем партколлектива Бурят-Монгольской государственной типографии. Позже он был назначен директором высшей областной колхозной школы при Бурколхозстрое.Уже в августе 1931 года он едет в Москву и поступает в институт механизации и электрификации сельского хозяйства имени Молотова.После окончания института - в декабре 1938 года - он поступает на авиационный завод в Улан-Удэ на должность инженера-энергетика.Вскоре Дарма Жанаев переводится на должность начальника энергобюро отдела главного энергетика, затем начальника электроцеха и старшего инженера отдела главного энергетика.Когда началась война, Дарма Жанаев сразу пошёл в военкомат, однако там ему отказали. Причина была проста – на него, как на специалиста, была наложена бронь. Но Дарма Жанаевич был настойчив, и 19 декабря 1941 года он был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии и направлен в действующую армию в качестве командира сапёрного взвода.Дарма Жанаев получил первую свою награду – медаль «За отвагу», за минирование брода южнее деревни Валухово. Это была трудная задача, так как брод находился в зоне досягаемости артиллерийского и пулемётного огня противника, в непосредственной близости от переднего края наступающего врага.- Ночью скрытно группа минеров во главе с Жанаевым спустилась к берегу реки и, пользуясь темнотой, успешно осуществила постановку мин в данном квадрате, - рассказывается в книге «Герои Бурятии».Жанаева вскоре назначают начальником инженерной службы 23-й гвардейской мотострелковой Васильковской Краснознаменной бригады.Герой из Бурятии успешно выполнял задания командования по разминированию участков, дорог, строительству переправ через реки и болота для успешного наступления наших войск. Свидетельство этому – его боевые награды: ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Красного Знамени.После форсирования реки Шпрее ударные части 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Рыбалко, развивая стремительное наступление в направлении городов Цоссен, Тельтов (пригород Берлина), к концу дня 22 апреля 1945 года основными силами вышли к каналу Тельтов.При форсировании канала Тельтов капитан Жанаев все время находился с передовыми частями, обеспечивая их переправу.В книге «Герои Бурятии» приводятся слова полковника Ананьева о действиях Жанаева:«Капитан Д.Ж. Жанаев, возглавляя инженерную службу 23-й гвардейской мотострелковой Васильковской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригады, с момента выхода к каналу и до конца его форсирования совместно с инженерно-саперной ротой находился на переднем крае. Под интенсивным огнем противника он руководил устройством переправы и добился быстрой переброски всех подразделений бригады на вражеский берег. После того, как бригада форсировала канал, капитан Жанаев с саперами приступил к разминированию местности для прохода мотострелков и артиллерии. При разминировании участка для прохода пехоты и артиллерии 25 апреля 1945 года получил тяжёлое ранение. Несмотря на это, он продолжал руководить работами саперов. Только по приказу командования капитан Жанаев оставил работу и отправился на лечение. Такой же героизм и бесстрашие он проявлял и раньше, при форсировании других рек».Ранение, которое он получил при разминировании, оказалось для Жанаева роковым – Герой умер 27 апреля в госпитале.Похоронен Дарма Жанаев в городе Жагань (Польша).Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 года гвардии капитану Дарме Жанаевичу Жанаеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).