О Герое Советского Союза Дарме Жанаеве

«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в столице Бурятии. Сегодня мы расскажем о Дарме Жанаевиче Жанаеве, чьё имя носят улица и парк в Улан-Удэ (ранее улица называлась Водочной).
«Учиться ему не пришлось. Бесплатного обучения детей бедняков в русской школе не было, а школы на бурятском языке в близлежащих селах отсутствовали», - говорится в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.
До 1923 года он помогает отцу в хозяйстве, работает пастухом, занимается самообразованием, работает в родном улусе секретарём комсомольской ячейки.
Затем - в декабре 1923 года - как одного из лучших комсомольцев, Хоринский райком РКСМ (Рабоче-крестьянский союз молодёжи – прим. ред.) направляет Дарму в город Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) на политкурсы при Бурят-Монгольском обкоме РКСМ, где он проучился до весны 1924 года.
После завершения учёбы Жанаев направляется на работу в родной улус секретарём ячейки комсомола с совмещением должностей председателя сомонного местного комитета и члена сомонного совета.
В 1926 году он выехал в Иркутск для учебы на рабфаке. И в 1930 году Дарма Жанаев выехал в Улан-Удэ и поступил на работу в Бургосиздат в качестве секретаря редакции журналов, также его избрали секретарем партколлектива Бурят-Монгольской государственной типографии. Позже он был назначен директором высшей областной колхозной школы при Бурколхозстрое.
Уже в августе 1931 года он едет в Москву и поступает в институт механизации и электрификации сельского хозяйства имени Молотова.
После окончания института - в декабре 1938 года - он поступает на авиационный завод в Улан-Удэ на должность инженера-энергетика.
Вскоре Дарма Жанаев переводится на должность начальника энергобюро отдела главного энергетика, затем начальника электроцеха и старшего инженера отдела главного энергетика.
Началась Великая Отечественная
Когда началась война, Дарма Жанаев сразу пошёл в военкомат, однако там ему отказали. Причина была проста – на него, как на специалиста, была наложена бронь. Но Дарма Жанаевич был настойчив, и 19 декабря 1941 года он был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии и направлен в действующую армию в качестве командира сапёрного взвода.
Дарма Жанаев получил первую свою награду – медаль «За отвагу», за минирование брода южнее деревни Валухово. Это была трудная задача, так как брод находился в зоне досягаемости артиллерийского и пулемётного огня противника, в непосредственной близости от переднего края наступающего врага.
- Ночью скрытно группа минеров во главе с Жанаевым спустилась к берегу реки и, пользуясь темнотой, успешно осуществила постановку мин в данном квадрате, - рассказывается в книге «Герои Бурятии».
Жанаева вскоре назначают начальником инженерной службы 23-й гвардейской мотострелковой Васильковской Краснознаменной бригады.
Герой из Бурятии успешно выполнял задания командования по разминированию участков, дорог, строительству переправ через реки и болота для успешного наступления наших войск. Свидетельство этому – его боевые награды: ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Красного Знамени.
Ранение оказалось роковым
После форсирования реки Шпрее ударные части 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Рыбалко, развивая стремительное наступление в направлении городов Цоссен, Тельтов (пригород Берлина), к концу дня 22 апреля 1945 года основными силами вышли к каналу Тельтов.
По его северному берегу проходил внутренний обвод обороны столицы рейха. Северный берег канала был сильно укреплён долговременными огневыми точками, дзотами, противотанковыми надолбами, в подвалах домов прятались фашисты. Канал Тельтов с бетонированными берегами, шириной до 50 метров и глубиной в три метра, представлял собой серьёзное препятствие для его форсирования всеми родами войск, особенно танковыми частями.
В книге «Герои Бурятии» приводятся слова полковника Ананьева о действиях Жанаева:
«Капитан Д.Ж. Жанаев, возглавляя инженерную службу 23-й гвардейской мотострелковой Васильковской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригады, с момента выхода к каналу и до конца его форсирования совместно с инженерно-саперной ротой находился на переднем крае. Под интенсивным огнем противника он руководил устройством переправы и добился быстрой переброски всех подразделений бригады на вражеский берег. После того, как бригада форсировала канал, капитан Жанаев с саперами приступил к разминированию местности для прохода мотострелков и артиллерии. При разминировании участка для прохода пехоты и артиллерии 25 апреля 1945 года получил тяжёлое ранение. Несмотря на это, он продолжал руководить работами саперов. Только по приказу командования капитан Жанаев оставил работу и отправился на лечение. Такой же героизм и бесстрашие он проявлял и раньше, при форсировании других рек».
Ранение, которое он получил при разминировании, оказалось для Жанаева роковым – Герой умер 27 апреля в госпитале.
Похоронен Дарма Жанаев в городе Жагань (Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 года гвардии капитану Дарме Жанаевичу Жанаеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
При написании статьи использовался материал из книги «Герои Бурятии» Даши Цыренова