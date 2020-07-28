Жительница Бурятии села за руль трактора и восхитила соцсети

Жительница села Аргада Курумканского района Бурятии вдохновилась примером своего мужа и отца – оба они трактористы. Девушка сама села за руль сельхозтехники. Видео появилось в том числе в паблике «Долина Баргузина». Автор видео наложил на ролик песню Игоря Растеряева «Комбайнёры».





Видео просмотрели уже почти девять тысяч человек. Зрители оставляют лишь восторженные комментарии по поводу далеко не женской работы, показанной девушкой. Пользователи пишут: «Круто», «Молодец», «Красавица, так держать», «Молодчинка», «Респект»