О Герое Советского Союза Прокопии Сенчихине





«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в столице Бурятии. Сегодня речь пойдёт о Прокопии Федоровиче Сенчихине, чьё имя носят улица и сквер в Железнодорожном районе Улан-Удэ (ранее улица называлась Амурской).Прокопий Фёдорович Сенчихин родился 25 мая 1923 года в селе Нижнекаменка Алтайского района Алтайского края в семье крестьянина. Детские и юношеские годы Героя прошли в Бурятии: сначала в городе Кяхта, потом в Улан-Удэ - во второй половине 30-х годов семья Сенчихиных переезжает в Улан-Удэ. Здесь Прокопий продолжил учебу в школе № 2.В семье было трое сыновей - Александр, Иван и Прокопий. Старших двух взяли на войну в первые её дни. Пытался вместе с братьями уйти на фронт и 18-летний Прокопий. Но юноша получил отказ в военкомате, Прокопию там сказали - «Молод ещё, успеешь попасть на фронт. Пойдёшь вместо брата работать на завод».- На механическом заводе «Лесосудомашстрой» (впоследствии завод «Электромашина») с началом Великой Отечественной войны половина рабочих-мужчин ушла защищать своё Отечество. Их заменили подростки, женщины, старики. И, несмотря на то, что с завода ушли наиболее квалифицированные кадры, завод день ото дня наращивал выпуск продукции, в том числе для фронта. Не отставал от передовых рабочих и Прокопий Сенчихин. Он каждый день, каждый месяц перевыполнял свои нормы и значился в передовиках предприятия, - отмечается в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.Однако он по-прежнему рвался на фронт – и вскоре заводчане провожали в армию добровольца Прокопия Сенчихина. Позже, окончив артиллерийскую школу, Сенчихин получает звание младшего лейтенанта и направляется на Воронежский фронт. Здесь в это время шли упорные бои за каждый населённый пункт. И в одном из первых боёв Прокопий Сенчихин был ранен.«Однажды на небольшом участке фронта гитлеровцы сосредоточили значительные силы пехоты и танков с целью прорвать нашу оборону. Батарея Сенчихина была расположена в 500 метрах от передовой. Рано утром наблюдатели доложили: «Справа танки!». Прокопий Сенчихин прильнул к биноклю. Он увидел, как на позицию его батареи шли бронированные чудовища, а за ними бежали фашистские пехотинцы.Когда танки подошли на близкое расстояние, Сенчихин скомандовал: «Огонь!». Выстрелы из пушек подняли в воздух комья земли среди танков и пехотинцев. А батарея вела огонь прямой наводкой. Один танк остановился, будто наткнувшись на каменную стену, и задымился. Столб огня поднялся над другим танком. Третий танк крутился на месте с перебитой гусеницей. В начале боя Прокопий Сенчихин получил ранение, но он продолжал руководить огнём батареи и только после его окончания позволил солдатам увести себя с передовой».Осенью 1943 года младший лейтенант Прокопий Сенчихин командовал батареей 261-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 340-й стрелковой дивизии. Отличился во время битвы за Днепр.261-й отдельный истребительный противотанковый дивизион подошёл к Днепру. Поступил приказ - ночью при соблюдении полной тишины форсировать Днепр на подручных плавсредствах: на досках, брёвнах, лодках, сооружённых на скорую руку плотах для орудий и тяжёлых пулемётов.Перед батареей младшего лейтенанта Сенчихина была поставлена задача: прикрывать огнем переправу стрелкового полка через Днепр, а затем вместе с ним выйти на указанный рубеж.Выполняя приказ, одной из первых батарея младшего лейтенанта Сенчихина под свинцовым дождем и разрывами снарядов на плотах переправляется на противоположный берег реки и занимает вместе с пехотинцами важный в стратегическом отношении плацдарм. В результате они продержались на плацдарме до подхода основных сил.- При обороне плацдарма геройски сражались и артиллеристы Прокопия Сенчихина. Его солдаты и сам командир проявили мужество, находчивость и хладнокровие при отражении атак танков и пехоты противника. Свидетельство тому – трупы сотен немецких солдат и большое количество сожженных танков перед окопами защитников плацдарма, - говорится в книге Даши Цыренова «Герои Бурятии».Командир 340-й Сумской стрелковой дивизии полковник Иосиф Зубарев объявил всем защитникам плацдарма благодарность, многие были награждены орденами и медалями.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года младшему лейтенанту Прокопию Сенчихину за образцовое выполнение боевых заданий присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».Высокую награду он получить не успел. 1-й Украинский фронт вместе с другими фронтами, завершив освобождение Украины, вступил в пределы Польши. И здесь 24 марта 1944 года принял свой последний бой Прокопий Фёдорович Сенчихин.Свидетели кровопролитного боя, в котором погибли герой из Бурятии и его товарищи, гвардии лейтенант Мухомед Бецираев и старшина Р. Деребин рассказывали: «...Завязался неравный бой. Врагов расстреливали в упор. Но сражённые автоматной очередью пали артиллеристы. Лейтенант Сенчихин остался один. Он был и заряжающим, и наводчиком. А враг все лез напролом. Неожиданный удар в правую руку – и она повисла как плеть. Обливаясь кровью, Сенчихин продолжал стрелять левой рукой. Снова выстрел... Раздался новый разрыв снаряда, и лейтенант Сенчихин упал на лафет. Вражеский снаряд оборвал жизнь бесстрашного героя».Герой был похоронен в посёлке Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области Украины.