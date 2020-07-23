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В Бурятии проведут акцию по восхождению на Святой Нос

В Бурятии проведут акцию по восхождению на Святой Нос
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «МаршрутыПобеды»

1 августа в Бурятии состоится индивидуальное восхождение на полуостров Святой Нос в рамках проекта «МаршрутыПобеды». Спортивную акцию проведут на «Тропе испытаний» до середины маршрута – обзорной площадки «Крест».

Восхождение стартует в местности Глинки. Началом маршрута станет входная группа из информационных щитов. С 10:00 до 15:00 будет пройдена дистанция 3,5 км с набором высоты 560 м. Тропа сложная, подходит для подготовленных туристов. Также необходима экипировка: обувь с рифлёной подошвой, треккинговые палки, головной убор, ветровка, вода не менее 1 л на человека, перекус, аптечка личного пользования, репелленты.

Для участия в восхождении участник регистрируется в приложении orgeo.ru или 1 августа на месте старта с 9:00. Стартовый взнос отсутствует. Каждый участник должен пройти маршрут с самостоятельной фиксацией своего времени, с приложением фото на старте и финише любым доступным гаджетом. После финиша результат участника направляется на электронную почту baikal-extreme@mail.ru или в общую группу проекта. Будет вестись зачёт среди семей, мужчин и женщин, мальчиков и девочек в сопровождении родителей.

Восхождение проходит без непосредственного контакта между участниками. При регистрации закрепляется социальная дистанция в 1,5 м.

Все участники получат диплом о восхождении и нагрудный значок. Победителей и призёров соревнований ожидают памятные призы. Участникам восхождения с фотографиями родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, подарят подарки – термокружки. Об этом сообщает пресс-служба «Байкальского экстрима».

Возрастное ограничение 0+
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