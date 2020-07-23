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В Бурятии наградили авторов лучших историй о семейной жизни

В Бурятии наградили авторов лучших историй о семейной жизни
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Победителям были вручены сертификаты

В Бурятии в рамках празднования Дня семьи, любви и верности с 26 июня по 17 июля проводился приём работ на конкурс историй о семейной жизни. Как сообщал «Байкал-Daily», победители были определены 21 июля по итогам народного голосования.

22 июля состоялось торжественное награждение. Сертификаты из рук министра социальной защиты населения Татьяны Быковой получили три победителя акции: Марина Буянтуева, Елена Лазарева и Ирина Дашеева. Их работы будут опубликованы на официальном сайте министерства.

Благодаря участникам акция получилась душевной и доброй. К примеру, работа победителя акции Марины Буянтуевой повествует об истории знакомства и непростом жизненном пути родителей, у которых сейчас уже четверо детей, десять внуков и пять правнуков.

- В нашей семье много традиций и реликвий, которые очень ценны как память. Моя мама, которой сейчас уже нет с нами, постоянно говорила, что надо заботиться о родителях и родных, так как нет никого ближе родных людей. Этот рассказ планирую хранить в семейной родословной как историю о родителях, – рассказывает Марина Буянтуева.

Герои истории Елены Лазаревой – её дедушка и бабушка. Геннадий Ильич и Нина Ивановна недавно отметили 50 лет прожитой совместной жизни. Они пример мудрости, любви и взаимопонимания для многих. Как старшее поколение супруги дали жизненный совет молодым семьям: «Надо уважать друг друга и в человеке видеть именно человека, относится с уважением и терпением». Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
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