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В Бурятии объявили победителей акции ко Дню семьи, любви и верности

В Бурятии объявили победителей акции ко Дню семьи, любви и верности
Общество,  Фото:pixabay.com
Были выбраны три лучшие истории о семейной жизни

На протяжении трёх недель в Бурятии шёл приём работ на конкурс-акцию на самую лучшую историю о семейной жизни. В итоге народным голосованием были отобраны три призёра.

По результатам голосования в Инстаграм победителями стали:
1 место – Марина Буянтуева;
2 место – Елена Лазарева;
3 место – Ирина Дашеева.

Авторы будут поощрены денежными призами, а работы опубликованы на сайте министерства социальной защиты населения РБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
семьи конкурс литература социальная защита населения минсоцзащиты Бурятии День семьи
 
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