Были выбраны три лучшие истории о семейной жизни
На протяжении трёх недель в Бурятии шёл приём работ на конкурс-акцию на самую лучшую историю о семейной жизни. В итоге народным голосованием были отобраны три призёра.
По результатам голосования в Инстаграм победителями стали:
1 место – Марина Буянтуева;
2 место – Елена Лазарева;
3 место – Ирина Дашеева.
Авторы будут поощрены денежными призами, а работы опубликованы на сайте министерства социальной защиты населения РБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии объявили победителей акции ко Дню семьи, любви и верности
Общество, Фото:
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