Приём работ о счастливой семейной жизни или браке родителей продлится по 4 июля
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Бурятии объявлен конкурс-акция на самую лучшую историю о семейной жизни. Целью мероприятия станут формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций, укрепление роли и повышение статуса семьи в социально-культурном общественном пространстве.
По условиям акции необходимо написать пост о счастливой семейной жизни или историю о браке родителей. Затем работу нужно опубликовать в социальной сети Инстаграм или ВКонтакте с хэштегами #деньсемьи03 и #минсоцрб с отметкой аккаунта. После этого следует оформить подписку на аккаунты минсоцзащиты Бурятии в Инстаграм (@minsoc_buryatia) или во ВКонтакте (https://vk.com/minsocrb), где был опубликован пост. В Инстаграме осуществить репост в сторис с отметкой аккаунта.
Приём работ продлится с 26 июня по 4 июля. Голосование в аккаунте @minsocrb пройдёт с 5 по 7 июля. Итоги будут подведены 8 июля. Работы победителей будут размещены на официальном сайте министерства соцзащиты РБ, в аккаунтах в социальных сетях. 3 лучшие работы будут отмечены денежными призами.
День семьи, любви и верности ежегодно празднуется в России 8 июля начиная с 2008 года. Он приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии стартовала акция ко Дню семьи, любви и верности
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