О Герое Советского Союза Николае Клыпине











Тогда танк старшего лейтенанта Клыпина уничтожил огнём и гусеницами два противотанковых орудия, пулемётную точку, поразил из орудия наблюдательный пункт врага, разрушил три дота, из которых противник вёл артиллерийский и пулемётный огонь по наступавшим подразделениям. Вдруг танк встряхнуло – оказалось, танк подбит и горит. Решено было покинуть боевую машину и тушить её.



- Танкисты быстро вылезли из танка через верхний и нижний люки и бросились сбивать пламя с машины. Однако остановившаяся машина была хорошей целью для противника. Он повёл оружейный и пулемётный огонь по танку. Старший лейтенант Клыпин достал из горящего танка запасной пулемет и стал отвечать на огонь противника короткими очередями. В это время Николай Клыпин заметил, что от опушки редкого лесочка их атакуют на лыжах финские цепи. И плохо бы пришлось дружному экипажу танка, если бы не был потушен пожар. Пока их командир со своим пулемётом вёл неравный бой с контратакующими белофиннами, экипаж погасил огонь. Танк был окружён, но Клыпин и его экипаж уже сидели в машине и были готовы к бою, - рассказывается в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.



Однако прорвавшись сквозь финские цепи, танк снова остановился. Тогда экипаж покинул машину и занял круговую оборону.



- Их было четверо против нескольких десятков белофиннов. Оружие – два пулемёта, снятые с танка, винтовка и пистолет. Да ещё воля, мужество и хладнокровие экипажа танка, что сыграло немаловажную роль в этом неравном бою. Метким огнём из пулемётов было уничтожено несколько десятков солдат противника, а остальные вынуждены были отступить. Подошли наши стрелковые части. Они увидели обгоревший танк, четверых танкистов и десятки убитых белофиннов. Бойцы с восторгом отзывались о мужестве героического танкового экипажа и его командире Николае Якимовиче Клыпине, - отмечается в книге.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года Николай Клыпин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».



После советско-финской войны Герой жил в Львове. И в 1941 году грянула Великая Отечественная война.



Великая Отечественная война



Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков застала Николая Клыпина в городе Львове – на западной границе. С первых же дней войны майор Клыпин со своим танковым полком принимает участие в отражении натиска немецких армий на Западном фронте, где гитлеровцы были приостановлены и понесли большие потери. Когда танковый полк Клыпина попал в окружение, то он сумел с боями прорваться и вывести полк в расположение своих частей в полном составе.



15 августа 1941 года командование бригады представило Николая Клыпина к награждению орденом Красного Знамени, а 4 сентября 1941 года командир механизированного корпуса генерал-лейтенант Д.И. Рябышев и член Военного совета Бородин сделали заключение на командира 15-го танкового полка 8-й танковой дивизии майора Клыпина: «По своим личным качествам и проявленному геройству в боях с германским фашизмом достоин выдвижения на должность командира отдельной танковой бригады».



Позже – в 1941 году - танкисты Николая Клыпина были переброшены с Западного фронта на защиту Москвы.



12 января 1942 года Николай Клыпин получил звание полковника и был назначен командиром 39-й танковой бригады.



В одном из кровопролитных боев под Малоярославцем полковник был тяжело ранен – осколки пронзили ему спину и руку. Врачи долго боролись за его жизнь. После длительного лечения непосредственная опасность была устранена. Однако по заключению врачей он не мог быть допущен на фронт. Тогда Клыпин просит командование дать ему любую работу, пока не поправится его здоровье.



- Командование учло заслуги и боевой опыт танкиста в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и назначило его начальником 2-го Саратовского танкового училища. Здесь Герой Советского Союза полковник Николай Клыпин весь свой громадный опыт участия в войне передавал молодым танкистам, поступавшим в училище, - говорится в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.



Вскоре тяжёлое ранение, полученное под Москвой, дало о себе знать. Состояние здоровья Николая Якимовича ухудшилось. Его направили на лечение в село Боровое Щучинского района Кокчетавской области Казахской ССР, и там он 17 марта 1943 года скончался. Похоронен Герой в городе Щучинске.



В честь Клыпина было названо судно министерства речного флота РСФСР. В его честь также названа улица в Железнодорожном районе города Улан-Удэ.







При написании статьи использовался материал из книги «Герои Бурятии» Даши Цыренова

«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в Улан-Удэ. Сегодня мы расскажем об улице в Железнодорожном районе столицы Бурятии, которая носит имя Николая Якимовича Клыпина. Ранее улица называлась Транспортной.Николай Клыпин родился в 1908 году в городе Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) в большой семье потомственного железнодорожника. В семье было восемь детей. Николай работал на речном пароходе котельщиком, затем помощником механика.И в 1930 году он едет учиться в Сибирский техникум водных путей (ныне Омское речное училище). В навигацию 1930-1932 годов он плавал на Байкале помощником механика на пароходах «Байкал» и «Баргузин».В мае 1932 года он поступает в Ульяновскую бронетанковую школу имени Ленина. После окончания образовательного учреждения его направили в воинскую часть на должность командира танкового взвода.Николай Клыпин участвовал в польском походе. Затем - в 1939 году - происходит вооружённый конфликт между СССР и Финляндией.2 марта 1940 года танковому батальону в числе других частей было приказано атаковать и взять штурмом остров Туппуро-Саари, находящийся в Выборгском заливе. Во время наступления на остров Туппуро-Саари Николай Клыпин командовал танковой ротой.