На мероприятии также состоялось награждение юнармейцев и учащихся кадетских классов
На территории штаба общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в военном городке Сосновый Бор Бурятии, состоялась торжественная церемония открытия памятника «Танк Т-34» с зажжением Вечного огня. Мероприятие прошло в рамках празднования в этом году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нём участвовали военнослужащие, ветераны военной службы, а также представители органов власти.
На открытии памятника, с торжественной речью, выступили командующий объединением генерал-майор Валерий Солодчук и заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов. Затем по православной традиции памятник танку был освящён служителем иереем Павлом Науменко.
Право зажжения Вечного огня у мемориала было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны, участнику освобождения Вены - Максимову Сергею Дмитриевичу, которому в этом году исполняется 94 года.
После минуты молчания в память о погибших войнах-земляках, командованием объединения и частей, представителями местной власти к памятнику были возложены цветы, а также памятные венки от военнослужащих воинских частей гарнизона.
Помимо этого, в рамках мероприятия состоялось награждение участников республиканского патриотического движения «Юнармия» и учащихся кадетских классов местных школ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии на территории штаба ВВО открыт памятник «Танк Т-34»
Общество, Фото:
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