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В Чите возобновлена деятельность дежурных групп в детсадах

В Чите возобновлена деятельность дежурных групп в детсадах
Общество,  Фото:pixabay.com
Группы откроются в 32 дошкольных учреждениях

На территории Забайкальского края возобновлена деятельность дежурных групп в дошкольных организациях, для детей работников организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых разрешена в соответствии с указом президента, с наполняемостью не более 12 человек. Количество дежурных групп определяется исходя из потребностей в количестве мест.

В Чите по результатам проведенного мониторинга принято решение о начале функционирования следующих дошкольных учреждений (в скобках указаны номера МБДОУ, дети которых посещают дежурные группы):
- «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития и оздоровления детей № 66» г.Чита, ул. Пригородная, 1б (№66, 36);
- «Детский сад общеразвивающего вида художественно-эстетического направления развития воспитанников № 45» г. Чита, мкр. Северный, 45 (№45, 51, 78);
- «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников № 75» г.Чита, мкр. Северный, 21 (№75, 82, 25);
- «Детский сад № 24» г.Чита, ул.Красной Звезды,16а (№24);
- «Центр развития ребенка-детский сад № 8» Г.Чита, мкр. Октябрьский,8 (№8, 19, 22, 31);
- «Детский сад компенсирующего вида № 87» г. Чита, ул. Смоленская, 98 (№87, 15);
- «Центр развития ребенка-детский сад № 28» г.Чита, ул. Новобульварная, 131а (№28, 21, 5);
- «Центр развития ребенка-детский сад № 16» г. Чита, ул. Нагорная, 24 (№16, 30, 39, 43);
- «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 88 » г.Чита, ул. Подгорбунского, 24 (№88, 26);
- «Центр развития ребенка-детский сад № 99» г. Чита, ул. Кайдаловская,18 (№99);
- «Центр развития ребенка-детский сад № 85» г. Чита, ул. Нечаева, 20 (№85, 53);
- «Детский сад комбинированного вида № 74» г.Чита, ул. Лермонтова, 22 (№74, 107, 72);
- «Детский сад № 73» г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 32 (№73, 20, 2);
- «Центр развития ребенка-детский сад № 83» г.Чита, ул. Ангарская, 45 (№83);
- «Детский сад общеразвивающего вида № 63» г.Чита, ул. Забайкаль-ского рабочего, 33 (№63, 71);
- «Детский сад № 10» г. Чита, ул. Ингодинская, 70 (№10, 13, 18, 47);
- «Детский сад комбинированного вида №49» г. Чита, ул. Гагарина, 8г (№49, 97, 4);
- «Детский сад комбинированного вида №55» г.Чита, ул. Гагарина, 4а (№55, 68, 17);
- «Детский сад № 23» г. Чита, ул. Бекетова, 21 (№23, 62);
- «Центр развития ребенка-детский сад № 35» г.Чита, 1 мкр., 12а (№35, 54, 56);
- «Детский сад общеразвивающего вида №38» г. Чита, пер. Промышленный, 2 (№38);
- «Детский сад № 59» г.Чита, ул. 5 – Малая, владение 6 (№59, 27);
- «Детский сад общеразвивающего вида № 106» г. Чита, ул. Набережная,70 (№106, 61, 12, 14, 92, СОШ №15);
- «Центр развития ребенка-детский сад № 3» г. Чита, ул. 2-ая Московская, 17 (№3);
- «Детский сад № 32» г.Чита, ул.Советская, 15а (№32);
- «Детский сад общеразвивающего вида № 117» г. Чита, ул. Онискевича, 15 (№117, 9, 6, 11, 58);
- «Детский сад комбинированного вида № 77» г.Чита, ул. Онискевича, 31 (№77, 65, 37, 7, 33, 93);
- «Детский сад общеразвивающего вида № 96» г. Чита, 5 мкр, д.5 (№96, 70);
- «Детский сад № 98» г. Чита, 5 мкр, д.28а (№98, 86, 57);
- «Детский сад № 101» г. Чита, 4 мкр, д.36а (№101, 79);
- «Детский сад комбинированного вида №69» г. Чита, ул. Весенняя, 9а (№69, 34, 50, 81);
- «Центр развития ребенка-детский сад № 46» г.Чита, ул.Автозаводская, 3-а (№46, 44, 100).

В случае увеличения потребности и количества детей в группах будут дополнительно открываться дежурные группы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».


Чита детские сады
 
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