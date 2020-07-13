В Бурятии выпускника наградили за поисковую работу

Он восстановил 429 имён военнослужащих, умерших от ран в госпиталях республики во время Великой Отечественной войны



10 июля военный комиссариат Бурятии наградил выпускника исторического факультета БГУ Эрдэма Дашиева за его поисковую работу. Благодаря его кропотливой работе в архивах министерства обороны было восстановлено 429 имён военнослужащих, умерших от ран в госпиталях Бурятии во время Великой Отечественной войны.



Как известно на территории Бурятии работало около 20 военных эвакогоспиталей, в которых проходило лечение более тысячи раненых бойцов с фронтов войны. Работа Эрдэма Дашиева имеет особенно важное значение для 429 семей, родственников умерших от ран воинов, чья судьба стала известна.



Специально для того, чтобы наградить выпускника, в церемонии вручения дипломов принял участие представитель республиканского военного комиссариата Александр Бурлаков. Он подчеркнул в своём обращении огромный вклад Эрдэма Дашиева в увековечение памяти бойцов, умерших от ран в эвакогоспиталях Бурятии, выразил признательность и благодарность за огромную работу. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

