Он восстановил 429 имён военнослужащих, умерших от ран в госпиталях республики во время Великой Отечественной войны
10 июля военный комиссариат Бурятии наградил выпускника исторического факультета БГУ Эрдэма Дашиева за его поисковую работу. Благодаря его кропотливой работе в архивах министерства обороны было восстановлено 429 имён военнослужащих, умерших от ран в госпиталях Бурятии во время Великой Отечественной войны.
Как известно на территории Бурятии работало около 20 военных эвакогоспиталей, в которых проходило лечение более тысячи раненых бойцов с фронтов войны. Работа Эрдэма Дашиева имеет особенно важное значение для 429 семей, родственников умерших от ран воинов, чья судьба стала известна.
Специально для того, чтобы наградить выпускника, в церемонии вручения дипломов принял участие представитель республиканского военного комиссариата Александр Бурлаков. Он подчеркнул в своём обращении огромный вклад Эрдэма Дашиева в увековечение памяти бойцов, умерших от ран в эвакогоспиталях Бурятии, выразил признательность и благодарность за огромную работу. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.
В Бурятии выпускника наградили за поисковую работу
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