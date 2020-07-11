В Улан-Удэ жильцов дома эвакуировали из-за найденного боеприпаса

По результатам осмотра установлено, что это корпус от артиллерийского снаряда
Накануне днём в Октябрьском районе при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд.
На месте происшествия работала группа разминирования ОМОН Росгвардии Бурятии. Сотрудниками правоохранительных органов и экстренных служб было организовано оцепление территории, проведена эвакуация жителей близлежащего дома.
По результатам осмотра было установлено, что это корпус от артиллерийского 85-мм снаряда со следами коррозии.
Обследованный предмет будет передан для принятия правового решения и последующей утилизации, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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