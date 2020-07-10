В Улан-Удэ идут разговоры о выносе СИЗО из центра

Представители УФСИН заявили, что не участвовали в обсуждениях подобного вопроса



В Улан-Удэ ходят разговоры о возможном выносе СИЗО-1 из центра города в какой-нибудь отдалённый микрорайон. Источники неофициально сообщают, что по некоторой информации, данный вопрос обсуждается в стенах мэрии.



В конце июня эта же информация появилась и на личной странице одного из депутатов горсовета в соцсетях. Всё началось с обсуждения того, как облагородить территорию в центре города, в районе Селенгинского моста. Один из пользователей заявил, что не видит смысла «окучивать этот депрессивный участок».



- Не такой уж депрессивный. Очень много людей бегает, ходит, катается, - ответил депутат. – А по выносу СИЗО уже начали диалог, у УФСИН есть территория в 100-х.



Однако официально данную информацию не смогли подтвердить ни в администрации Улан-Удэ, ни в УФСИН по Бурятии.



- Представители УФСИН России по Бурятии не участвовали в заседаниях и слушаниях по обсуждению данного вопроса, - прокомментировали «Байкал-Daily» в ведомстве.



Пока вопрос остаётся открытым. Отметим, в целом по стране набирает обороты подобная тенденция выноса исправительных учреждений за пределы города. К примеру, в центре Екатеринбурга находится СИЗО и колония. Власти города рассчитывали вынести учреждения за пределы города. Идею, по словам местных властей, даже поддерживал бывший министр споорта Виталий Мутко. Но не задалось, так что матчи чемпионата мира по футболу проходили недалеко от стен Екатеринбургского централа.



А вот в Иркутске вопрос о переносе колонии №6 за пределы города уже практически решённый. Сейчас для колонии выбирают новый земельный участок – возможно недалеко от пригородного посёлка Марково или возле Ангарска, на территории бывшей воинской части.



Справка:



Следственный изолятор №1 начинает свою историю с 1803 года. Тогда в городе Верхнеудинск по указу Иркутской палаты был выстроен Верхнеудинский деревянный острог. Спустя более полувека (1866 год) по предписанию военного губернатора Забайкальской области решено было выстроить в Верхнеудинске каменную тюрьму. Строительные работы были закончены в 1886 году. Тюрьма была рассчитана на 440 человек. В 1894 году Верхнеудинский тюремный замок был переименован в тюрьму № 1. С 1964 года тюрьма №1 реорганизована в следственный изолятор №1.





