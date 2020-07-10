Победителей номинаций наградят кубками, грамотами и медалями
19 июля в Забайкальском крае пройдёт онлайн-турнир «Летний кубок города Читы». Он будет посвящён международному дню шахмат.
В турнире могут принять участие только шахматисты из Забайкалья. Регистрация участников турнира состоится 19 июля с 10 до 11 утра. Начало первого тура – в 11:00.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров по правилам ФИДЕ. Победителей и призёров будут определять в 10 номинациях: мужчины, женщины, ветераны, районы края, юноши (2002-2006 гг.р.), девушки (2002-2006 гг.р.), мальчики (2007 г.р. и моложе), девочки (2007 г.р. и моложе), школьники с ЮР (2007 г.р. и моложе), школьники БР (2007 г.р. и моложе).
Выигравшие в номинациях будут награждены кубками, грамотами и медалями. Об этом сообщает федерация шахмат Забайкалья.
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В Забайкалье проведут онлайн-кубок Читы по шахматам
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