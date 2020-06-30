Экзитполы: В Бурятии 75% участников голосования проголосовали за поправки в Конституцию

Ранее ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции в целом по России



По данным экзитполов, проведённых в Бурятии, 75,39% участников голосования проголосовали за принятие поправок в Конституцию, 24,53% проголосовали против, 0,08% испортили бюллетень, сообщает группа независимых социологов «Социо».



Опрос проводился на 10 участках в Улан-Удэ.



28 июня картина была следующая: 74,82% - за, 25,06% - против, 0,12% – испортили бюллетень.



Ранее ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции в целом по России. Согласно данным экзитполов, проведенных ВЦИОМом, 76% участников голосования по поправкам в Конституцию заявили, что поддержали изменения в Основной закон. По данным ВЦИОМа, против поправок проголосовали около 24%.



Опрос проводился на 800 участках в 25 регионах. Всего в нем приняли участие 163,1 тыс. человек. На вопрос интервьюеров согласились ответить 70,6% человек, остальные предпочли скрыть информацию о своем выборе.



Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещает публикацию данных общественных опросов в день голосования и за пять дней до него. Однако общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не подпадает под его действие. Формат проведения голосования регулируется отдельным законом.



Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проводится с 25 июня по 1 июля.





