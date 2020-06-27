«Короткий и стремительный полёт»: о Герое Советского Союза Викторе Яшине



В его честь названа улица в микрорайоне Восточный Железнодорожного района Улан-Удэ.





















О его бессмертном подвиге, яркой, но трагической судьбе – наш рассказ.



Путь за штурвал



Виктор Яшин родился 29 января 1922 года в городе Хабаровске в семье рабочего. Учился в Хабаровской средней школе №2. С 1936 года семья Яшиных переехала в посёлок Лосиноостровский (ныне — в черте Москвы). Там Виктор окончил семь классов школы и в 1938 году — фабрично-заводское училище. Работал токарем на Мытищинском вагоностроительном заводе.





В 1938 году 16-летний Витя Яшин окончил Мытищинский аэроклуб и твёрдо решил связать свою жизнь с Красной Армией. В 1940 году окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков и до февраля 1942 года служил в ней инструктором.





Боевой путь отважного лётчика, младшего лейтенанта Яшина на фронтах Великой Отечественной берёт своё начало в феврале 1942 года, когда он за штурвалом ЛаГГ-3 (позже – Як-1) возглавил звено 163-го истребительного авиационного полка. С сентября 1942 по октябрь 1944 года — лётчик, командир звена, а затем и комэск 157-го истребительного авиаполка.



Двадцать два сбитых самолёта – на троих



Виктору Николаевичу довелось бить врага в небе на Калининском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. К августу 1944 года командир эскадрильи 133-го истребительного Барановичского авиационного полка (234-я истребительная Мозырьская авиационная дивизия 6-го истребительного авиакорпуса 16-й Воздушной армии 1-го Белорусского фронта) капитан Виктор Яшин совершил 184 боевых вылета, в 42 воздушных боях лично сбил 16 самолётов противника. Беспредельная храбрость, умение быстро оценить сложную обстановку воздушного боя в сочетании с высоким лётным мастерством и знанием тактики противника – всё это создало Виктору Яшину заслуженную славу воздушного аса.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3075).





Из представления к присвоению В. Н. Яшину звания Героя Советского Союза:

«…7 сентября 1943 года три советских лётчика Яшин, Русецкий, Трофимов в воздушном бою в районе Смоленска уничтожили 16 истребителей противника, дав возможность другой группе однополчан успешно атаковать вражеские бомбардировщики. В конце дня они в том же составе сбили 4 «Хейнкеля», 2 «Фокке-Вульфа».



Полёты накануне Победы



В октябре 1944 — январе 1945 года Яшин командовал авиаэскадрильей 133-го истребительного авиационного полка; в январе - мае 1945 года возглавлял авиаэскадрилью 233-го истребительного авиационного полка. Свои последние победы Виктор Яшин одержал в 1945 году. Так, 16 января в 24 воздушных боях лётчиками 16-й Воздушной армии было сбито 18 вражеских самолётов. Один из них записал на свой боевой счёт Герой Советского Союза капитан Виктор Яшин.



Весной 1945 года, с 5 по 8 марта, лётчики 16-й Воздушной армии провели 74 воздушных боя, в которых удалось сбросить с неба 84 вражеские машины. Две из них сбил капитан Яшин.



Окончательный итог своим боевым подвигам Виктор Яшин подвёл 1 Мая 1945 года в небе Германии. В тот день наши лётчики-истребители продолжали прикрывать свои войска и обеспечивать действия штурмовиков. Они провели 11 воздушных боёв и уничтожили 7 самолётов FW-190. При этом 2 вражеских самолёта сбил один из лучших асов 16-й Воздушной армии – Герой Советского Союза капитан Виктор Яшин.



К концу войны отважный лётчик совершил 246 успешных боевых вылетов, провёл 56 воздушных боёв, в которых сбил 26 вражеских самолётов лично и 1 – в паре. На его счету 5 уничтоженных разведчиков-корректировщиков FW-189 и это, скорее всего, является рекордом среди советских лётчиков. А «Рама» - так называли наши солдаты этот самолёт – была очень сложным противником...



Первым делом – самолёты



После окончания войны Виктор Николаевич в 1946 году окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы в Липецке. Продолжал службу в строевых частях ВВС. В мае 1949 года майор Виктор Яшин ушёл в запас. Но небо по-прежнему властно тянуло его к себе, и Яшин перешёл на лётно-испытательную работу.



В 1949—1950 годах — лётчик-испытатель, на авиационных заводах Москвы испытывал серийные реактивные истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28. С октября 1950 года по июнь 1951 года в Лётно-исследовательском институте (город Жуковский Московской области) участвовал в проведении ряда испытательных работ на самолётах по тематике института. В 1951—1952 годах — лётчик-испытатель авиационного завода №168 (город Ростов-на-Дону).



С 1951 года Виктор Николаевич Яшин, лётчик-испытатель 4-го класса, жил и работал в Улан-Удэ, на Улан-Удэнском авиазаводе №99 испытывал серийные реактивные учебно-тренировочные истребители МиГ-15УТИ.



Когда уходят в штопор…



Конец жизни Героя оказался загадочен и трагичен – 28 октября 1952 года Виктор Николаевич Яшин покончил жизнь самоубийством. На сайте «Уголок неба» об этом написано так: «К сожалению, герой войны, не раз встречавший смерть в лицо, ушёл из жизни совсем молодым. В неполных тридцать лет. В конце его биографии скупая запись – 28 октября 1952 года покончил жизнь самоубийством. Что послужило причиной столь неожиданного поступка, сейчас достоверно неизвестно.



Такова короткая, но яркая судьба Героя. Виктор Яшин награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й степени (дважды); медалями.



Память о нём жива в сердцах благодарных земляков – хабаровчан и улан-удэнцев. В Хабаровске есть улица, названная его именем. Хабаровской школе №15 присвоено имя пяти Героев Советского Союза, учившихся в этой школе, в том числе и Виктора Яшина. На школе в честь героев установлены две мемориальные доски.



Постановлением правительства Республики Бурятия от 30 декабря 2008 года №601 имя Героя присвоено одной из новых улиц в посёлке Восточный Железнодорожного района города Улан-Удэ. 30 апреля 2010 года в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски в честь Виктора Яшина на доме №1 по улице Столичной. Надпись на ней гласит: «В этом доме проживал Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Яшин Виктор Николаевич (1922-1952)».



Не забыли отважного лётчика и авиазаводчане – в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 60-летию Великой Победы, в мае 2005 года в одном из цехов Улан-Удэнского авиазавода была открыта мемориальная доска в честь Виктора Николаевича Яшина – Героя Советского Союза.



Митап Цыренов



При написании статьи использовался материал из книги «Герои Бурятии» Даши Цыренова





Не забыли отважного лётчика и авиазаводчане – в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 60-летию Великой Победы, в мае 2005 года в одном из цехов Улан-Удэнского авиазавода была открыта мемориальная доска в честь Виктора Николаевича Яшина – Героя Советского Союза.

Когда мы слышим фамилию «Яшин», чаще всего у нас возникают ассоциации со знаменитым вратарём сборной СССР по футболу. Но жители Бурятии – как и Хабаровского края – по праву гордятся и чтят память однофамильца именитого спортсмена. Речь идёт о Викторе Николаевиче Яшине (29 января 1922 года — 28 октября 1952 года) — советском лётчике, участнике Великой Отечественной войны, командире эскадрильи 133-го истребительного авиационного полка 234-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, майоре, Герое Советского Союза.