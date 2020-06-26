В Улан-Удэ провели автопробег, посвящённый 75-летию Победы

Перед стартом участники пробега выстроили автомобили в виде числа 75



24 июня в Улан-Удэ прошёл автопробег, посвящённый 75-летию Победы. В акции приняли участие работники авиационного завода. Подобное мероприятие проводится на предприятии впервые.



Вначале заводчане приняли участие во флешмобе, выстроив автомобили в виде числа 75 на предзаводской площади. Затем автоколонной проехали до проспекта Победы, где на мемориале Победы возложили цветы к Вечному огню.



Все участники получили подарки. Ольге Рязановой и девушкам из «Академии мам завода» были вручены призы за лучшее оформление машин. Об этом сообщает пресс-служба У-УАЗ.

