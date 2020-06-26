Перед стартом участники пробега выстроили автомобили в виде числа 75
24 июня в Улан-Удэ прошёл автопробег, посвящённый 75-летию Победы. В акции приняли участие работники авиационного завода. Подобное мероприятие проводится на предприятии впервые.
Вначале заводчане приняли участие во флешмобе, выстроив автомобили в виде числа 75 на предзаводской площади. Затем автоколонной проехали до проспекта Победы, где на мемориале Победы возложили цветы к Вечному огню.
Все участники получили подарки. Ольге Рязановой и девушкам из «Академии мам завода» были вручены призы за лучшее оформление машин. Об этом сообщает пресс-служба У-УАЗ.
В Улан-Удэ провели автопробег, посвящённый 75-летию Победы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Открытие летнего сезона запланировано на 10 июля
Туристы могут попасть в национальный парк со 2 июля
В Забайкалье подвели итоги очередного IT-чемпионата среди граждан старшего поколения
Об этом рассказал главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев
Перед стартом участники пробега выстроили автомобили в виде числа 75
Жителей Бурятии также просят провести беседы со своими детьми
Мемориал трём забайкальским Героям России возведут перед дворцом молодёжи
Он получил всероссийскую награду «Горячее сердце»
Для поездок на этих автобусах можно приобрести проездные билеты
Свидания будут проводиться с соблюдением социальной дистанции
Комиссия уже проверила 22 детских сада
Мосты пришли в негодность более двух лет назад
Евгений Кислов заснял процедуру на видео
Также в СИЗО прошёл конкурс «Битва хоров»
Мастер-классы можно посмотреть на YouTube-канале