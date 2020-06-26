Он расположен на территории центра «Добрый»
24 июня года на территории центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» Кяхтинского района Бурятии состоялось открытие памятника «Помним, гордимся и чтим!» детям-сиротам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В этот же день состоялся торжественный митинг.
В начале войны из Кяхтинского детского дома добровольцами на фронт были призваны 18 юношей и 7 девушек. Из 25 человек не вернулись 10 воспитанников учреждения.
Строительство памятника было реализовано в рамках гранта министерства спорта и молодёжной политики РБ. В конкурсе социальных проектов, который финансируется из средств республиканского бюджета, в номинации «Развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи» победила психолог учреждения Людмила Москвитина. В течение двух месяцев велась работа по установке памятника силами ребят и коллектива центра.
Работа над проектом ещё не завершена. Официальное открытие памятника состоится после снятия карантинного режима. В числе приглашённых почётные гости – ветераны труда, бывшие работники учреждения, которые посвятили свою жизнь воспитанию нескольких поколений детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Кяхтинском районе Бурятии открыли памятник погибшим детям-сиротам
Общество, Фото:
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