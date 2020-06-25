Победу театру народной музыки и танца «Забава» принесла песня «Тёмная ночь»
В апреле стартовал всероссийский творческий онлайн-конкурс «Песни фронтовых лет», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие около 3200 коллективов из разных уголков нашей страны.
Театр народной музыки и танца «Забава» из Улан-Удэ представил жюри лирическую песню «Тёмная ночь». Произведение написали в 1943 году поэт Владимир Агатов и композитор Никита Богословский для фильма «Два бойца». Аранжировку песни а капелла для коллектива подготовила главный хормейстер ТМТ «Забава» Галина Евтушенко.
Итоги конкурса были подведены в середине июня. По результатам театр «Забава» был удостоен звания гран-при. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Коллектив из Улан-Удэ выиграл гран-при всероссийского конкурса
Общество, Фото:
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