Коллектив из Улан-Удэ выиграл гран-при всероссийского конкурса

Победу театру народной музыки и танца «Забава» принесла песня «Тёмная ночь»



В апреле стартовал всероссийский творческий онлайн-конкурс «Песни фронтовых лет», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие около 3200 коллективов из разных уголков нашей страны.



Театр народной музыки и танца «Забава» из Улан-Удэ представил жюри лирическую песню «Тёмная ночь». Произведение написали в 1943 году поэт Владимир Агатов и композитор Никита Богословский для фильма «Два бойца». Аранжировку песни а капелла для коллектива подготовила главный хормейстер ТМТ «Забава» Галина Евтушенко.



Итоги конкурса были подведены в середине июня. По результатам театр «Забава» был удостоен звания гран-при. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

