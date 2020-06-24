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Бадма-Ханда Аюшеева исполнила песню в честь медиков

Бадма-Ханда Аюшеева исполнила песню в честь медиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Авторы новой композиции надеются, что она подарит заряд бодрости врачам Бурятии

В Бурятии представили новую песню на бурятском языке «Эрхыдээ эмтэй эмшэднай» (Талантливые врачи), посвящённую медикам, в том числе медицинским династиям.

Текст песни написала народный поэт Бурятии Нина Артугаева, музыку - композитор, продюсер, поэт, эстрадная певица Вера Шобосоева. Новую композицию исполнила народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева. 



- Пусть эта песня на нашем родном языке радует вас своей нежностью, окутает вас своей теплотой, дорогие и милые наши медицинские работники. Людям в белых халатах тоже нужно отдохнуть в своём домашнем кругу, слушать песни возле камина... Пусть эта песня лелеет вашу душу, поднимает ваше настроение и прибавляет заряд бодрости на следующий рабочий день, - отмечают создатели песни.

Эрхыдээ эмтэй эмшэднай

1. Эрдэни субадаар толорһон,
Эржэн һубадаар яларһан,
Энэрэл хайратай эмшэднай,
Энэрхы сэдьхэлтэй эмшэднай...

ДАБТАЛГА:
Эмшэд,эмшэд, эльбэтэй эмшэднай,
Эльгэ нимгэтэй манай эмшэднай,
Эмнэжэл байгыт даа маанадаа,
Энеэбхилэн ябыт хододоо!-2 раза

2. Эмшэдэй дулаахан гарнууд
Элшээр туяаран дулаасаа...
Эльгэлэн байна сэдьхэлыем,
Эмнэн сүршэнэ зүрхыем...

3.Энхэ элүүрые сахидаг,
Эртэлэн ажалдаа яарадаг
Эрхыдээ эмтэй эмшэднай
Этигэн байнабди таанадтаа...

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора», приуроченный ко Дню медицинского работника. В музыкальном ролике песню исполняют солистка Бурятского театра оперы и балета, заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, поэтесса, композитор, продюсер Вера Шобосоева, студентка Колледжа имени Чайковского Елена Буинова, преподаватель английского языка Валерий Букчимов, а также талантливый певец Цырен Нимаев.

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