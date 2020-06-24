Бадма-Ханда Аюшеева исполнила песню в честь медиков

В Бурятии представили новую песню на бурятском языке «Эрхыдээ эмтэй эмшэднай» (Талантливые врачи), посвящённую медикам, в том числе медицинским династиям.Текст песни написала народный поэт Бурятии Нина Артугаева, музыку - композитор, продюсер, поэт, эстрадная певица Вера Шобосоева. Новую композицию исполнила народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева.

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