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«Пал в неравном бою»: О красноармейце Иване Чертенкове

«Пал в неравном бою»: О красноармейце Иване Чертенкове
Общество, 
Его имя носит улица в Железнодорожном районе Улан-Удэ

Среди наших земляков, совершивших подвиг на фронтах Великой Отечественной, особое место занимают те, кто, обессмертив своё имя, погиб в сражении. Это в полной мере относится к Ивану Матвеевичу Чертенкову (1912—1943) — гвардии красноармейцу, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза (1943). Имя его носит улица в Железнодорожном районе Улан-Удэ. 





Как курянин стал улан-удэнцем

Иван Чертенков родился в 1912 году в селе Рождественка (ныне — Тимский район Курской области) в крестьянской семье. Несмотря на трудности времени и нужду, сумел получить неполное среднее образование. Но в 1930 году в семью пришло горе: у Ивана и его четырёх сестёр умерли родители, и 18-летний юноша стал главным на скудном хозяйстве. 

В поисках лучшей доли по призыву партии Иван и его близкие переезжают в 1936 году в столицу молодой Бурят-Монголии. Иван Матвеевич устраивается рабочим на строительство здания педагогического института, а с мая 1937 года – перронным контролёром на железнодорожную станцию. 

Но мирную жизнь в один миг изменила весть о начале войны с фашистами.

Путь к подвигу 

Конечно, у Чертенкова, как работника железнодорожного транспорта, была бронь. Однако Иван Матвеевич горячо стремился попасть на фронт. И в январе 1942 года его желание было удовлетворено. Вместе со своим другом Григорием Бобкиным он призывается в ряды Красной Армии.

Чертенков направлен служить рядовым красноармейцем в 71-ю отдельную морскую бригаду Амурской военной флотилии. Бойцы бригады, в которой служил Иван Чертенков, гордились тем, что они служат в 25-й Чапаевской дивизии, прославившейся ещё в годы Гражданской войны. 

Иван Чертенков — пехотинец легендарного взвода лейтенанта Широнина 8-й стрелковой роты 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской ордена Красного Знамени стрелковой дивизии — был в числе тех, кто самоотверженно, не щадя своей жизни защищал Родину на подступах к городу Харькову. 

Последний бой 

В конце февраля 1943 года наши войска перешли к активной обороне, ведя на подступах к Харькову тяжёлые бои с наступавшим противником. 25-я гвардейская стрелковая дивизия, совершив 80-километровый марш-бросок, за сутки вышла на рубеж Тарановка - Змеев на стыке Воронежского и Юго-Западного фронтов и 1 марта 1943 года заняла оборону в этом районе. Её задачей было задержать быстро продвигающегося противника, чтобы дать возможность подтянуть свежие резервы, организовать оборону Харькова и привести в порядок отходившие под напором превосходящих сил противника наши части.

78-й гвардейский стрелковый полк под командованием гвардии полковника К. В. Билютина, оборонявший село Тарановку, встретил наступавшие немецкие войска плотным автоматно-пулемётным и орудийным огнём. Гвардейцы пять суток вели ожесточённые бои против 60 танков, 10 самоходок и до полка пехоты гитлеровцев. Несмотря на такое превосходство в силах, населённый пункт, а также железнодорожный переезд на южной окраине села, обороняемый гвардейцами Билютина, остался неприступной крепостью и не был взят противником. В этих пятисуточных боях полк полковника Билютина уничтожил 30 танков, бронемашин и самоходных пушек, до батальона пехоты и сбил два самолёта.

Взвод гвардии лейтенанта Петра Николаевича Широнина первым принял на себя удары немецких танков и пехоты. После ожесточённых боёв во взводе осталось 25 человек, в том числе Иван Матвеевич Чертенков. Противник готовился к очередной атаке. Бойцы взвода собирали патроны и гранаты на своём участке обороны. «Нас мало, — говорили широнинцы, — но мы выстоим, не посрамим звание гвардейцев!».

… Атака началась утром – фашистские танки в сопровождении батальона пехоты двигались на позиции взвода Широнина. Гвардейцы, молча наблюдая за противником, насчитали 25 танков и 15 бронемашин. И эта громада – против взвода, вооружённого только гранатами, винтовками да маломощной 45-миллиметровой пушкой, так называемой «сорокапяткой».

В напряжении застыли гвардейцы. Они понимали, что бронированная махина сомнёт их поредевший взвод шутя. Однако никто из них не думал о себе, никто из них не впал в панику, не струсил. Гвардии лейтенант Широнин поднялся во весь рост и обратился к своим товарищам-бойцам с краткой речью: «Друзья! — сказал лейтенант, — танки идут! Встретим их по-гвардейски, не пропустим фашистов».
И начался неравный поединок двадцати пяти уставших бойцов взвода Широнина, притом, почти без противотанковых средств, с четырьмя десятками бронированных фашистских чудовищ. Фашисты отступили перед храбрецами. Однако временно. Собравшись с новыми силами, они снова перешли в атаку на позицию широнинцев.

Бой смельчаков с превосходящими силами фашистов разгорелся с новой силой. Немцы, не считаясь с потерями, продолжали атаковать. Однако гвардейцы не уступали ни пяди своей земли. Метко брошенные гранаты подрывали немецкие танки, яростный залповый огонь из винтовок и пулемётные очереди по смотровым щелям ослепляли водителей и косили немецких автоматчиков, прятавшихся за бронёй танков.

Но и гвардейцы один за другим выходили из строя… Осколком снаряда был тяжело ранен командир взвода лейтенант Широнин, и его унесли с поля боя, но и без командира горсточка храбрецов продолжала сражаться с прежним упорством и стойкостью.

Иван Чертенков положил перед собой две оставшиеся гранаты, пересчитал патроны и воскликнул: «Ну что ж, ребята! Помирать — так с музыкой. Огонь по фашистским гадам!». Он из ручного пулемёта беспощадно косил гитлеровцев, идущих за танками. Часто меняя позицию, Иван Матвеевич не давал двигаться вперёд немецкой пехоте. В одной из атак гитлеровцы тяжело ранили Чертенкова. Собрав последние силы, он бросил противотанковую гранату в надвигавшийся на него танк и подбил его. Но и сам Иван Матвеевич погиб от пуль немецких автоматчиков.

Оставшиеся бойцы, расходуя последние патроны, открыли яростный огонь, а затем встретили противника гранатами… До последнего дыхания сражались широнинцы и не посрамили чести гвардейцев. Всего в этом бою наши доблестные воины уничтожили 16 танков, штурмовое орудие и свыше 100 гитлеровцев, но не допустили захвата железнодорожного переезда. Подошедшее к вечеру подкрепление не нашло живых, и всем 25 воинам 1-го взвода 8-й стрелковой роты 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии, в том числе и Ивану Матвеевичу Чертенкову, за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Кроме того, все бойцы были награждены орденами Ленина.

…Лишь спустя время стало известно: семеро гвардейцев остались в живых. Тяжелораненые П.Н. Широнин, С.В. Нечипуренко, И.Г. Вернигоренко, И.П. Букаев, А.Ф. Торопов, А.Н. Тюрин, В.А. Исаков оказались в различных госпиталях и только позже узнали о присвоении им высокого звания. От них и стали известны подробности того героического боя.

В памяти земляков – навсегда
Подвиг у Тарановки, как пример массового героизма, стоит в одном ряду с боем 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково и десантом Ольшанского в порту города Николаева. Память о легендарном бое гвардейцев-широнинцев жива и сегодня. В сёлах Тарановка и Соколово установлены памятники. В честь героев назван большой морозильный траулер «Герои Широнинцы» (спущен на воду в 1980 году, порт приписки - Совгавань). Железнодорожная платформа Тарановка была переименована в Широнино.

Иван Матвеевич Чертенков похоронен в братской могиле на месте боя – в селе Тарановка Змиёвского района Харьковской области.

Жители Бурятии также с благодарностью вспоминают имя своего земляка, погибшего в борьбе за независимость нашей Родины. Грамота Президиума Верховного Совета Союза ССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза хранится у коллектива железнодорожной станции Улан-Удэ. Его имя занесено на первую страницу книги Почёта станции. Одна из улиц Железнодорожного района города Улан-Удэ носит имя Героя Советского Союза Ивана Чертенкова, на здании железнодорожного вокзала установлена мемориальная доска, а в 2015 году состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза Ивана Матвеевича Чертенкова в Улан-Удэ.

Митап Цыренов



При написании статьи использовался материал из книги «Герои Бурятии» Даши Цыренова



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