В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»

Полученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий



С 22 по 26 июня по всей Бурятии пройдёт ежегодная акция «Красная гвоздика». Акция «Красная гвоздика» — это всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.



Приобрести значок в Улан-Удэ и тем самым помочь участникам боевых действий можно в следующих точках города:

- Арбат, ул. Ленина, 39;

- Площадь Советов, ул. Ленина 54;

- Гэлэкси, ул. Балтахинова, 15;

- People’s Park, ул. Жердева, 104Б;

- Парк имени С.Н. Орешкова, проспект 50 лет Октября;

- Сагаан Морин, ул. Гагарина, 25;

- Площадь Революции;

- Саяны, ул. Терешковой 20Б;

- ТРЦ «Мёд», 110-й квартал, 10;

- Набережная, ул. Корабельная, 41.



Все собранные средства будут направлены на покупку лекарств и медицинского оборудования, а также на оплату хирургических операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

