Полученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий
С 22 по 26 июня по всей Бурятии пройдёт ежегодная акция «Красная гвоздика». Акция «Красная гвоздика» — это всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.
Приобрести значок в Улан-Удэ и тем самым помочь участникам боевых действий можно в следующих точках города:
- Арбат, ул. Ленина, 39;
- Площадь Советов, ул. Ленина 54;
- Гэлэкси, ул. Балтахинова, 15;
- People’s Park, ул. Жердева, 104Б;
- Парк имени С.Н. Орешкова, проспект 50 лет Октября;
- Сагаан Морин, ул. Гагарина, 25;
- Площадь Революции;
- Саяны, ул. Терешковой 20Б;
- ТРЦ «Мёд», 110-й квартал, 10;
- Набережная, ул. Корабельная, 41.
Все собранные средства будут направлены на покупку лекарств и медицинского оборудования, а также на оплату хирургических операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из-за сильных дождей были размыты участки пути Агуйт – Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр
Участник Великой Отечественной отметил свой день рождения 22 июня
Полученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий
Об этом уверенно заявил глава Алексей Цыденов
В номинации «7-9 классы» она завоевала два первых места
Раскопки проводятся на месте строительства автодороги Р-255 «Сибирь»
Под её управлением будет весь дорожный процесс в столице Бурятии
Дороги будут перекрыты с 5:30 до 13:00
Глава Бурятии занятно ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться вновь
Листок нетрудоспособности оформят без посещения поликлиники
Ремонтные работы будут вестись с 23 по 26 июня
Это даст возможность включить разбивание хребтовой кости во Всероссийский реестр видов спорта
Конкурс прошёл в рамках Года памяти и славы
Падь Семёновка и тропа на Сухое озеро, расположенные на Байкале, – популярные места массового отдыха среди жителей Иркутской области и её гостей.
В Гусиноозёрске почтили память земляков - героев Великой Отечественной войны