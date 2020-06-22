В Улан-Удэ зажгли «Свечи памяти». Фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всероссийская акция в День памяти и скорби прошла на Мемориале Победы. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, на Мемориале Победы в Улан-Удэ прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Почтить память воинов, павших в боях за Родину, пришли студенческие отряды, сотрудники МЧС, трудовые коллективы города, руководители республики и города.



У Вечного Огня, у памятников «Танк» и маршалу Константину Рокоссовскому был выстроен почётный караул.



Из Бурятии на фронт ушло более 120 тысяч человек – каждый пятый житель республики. Погиб каждый третий из них – более 39 тысяч воинов, почти 17 тысяч человек пропали без вести.



- Сегодня мы вспоминаем героический подвиг народа. Это мероприятие, чтобы мы помнили, чтобы наши дети помнили, чтобы дети наших детей помнили. Чтобы мы все знали, что пережила наши страна, благодаря какому подвигу народа мы имеем нашу сегодняшнюю жизнь, независимую, большую, сильную страну. Всё это результат победы Советского Союза, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Театр народной музыки и танца «Забава» исполнил композицию «Мы помним…» После этого участники акции почтили память о воинах, павших на полях сражений, минутой молчания и оружейными залпами.



Одновременно акция проходила также на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях города, а также на Комсомольской площади, у памятника труженикам тыла.



В конце мероприятия участники акции в память о погибших героях возложили к мемориалу красные гвоздики и зажжённые свечи. ⠀



Справка:



22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны.



На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Её авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам.



Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.







