Участники акции возложат цветы к Вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов
Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, примут участие во всероссийской патриотической акции «Свеча памяти». Акция посвящена 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
В масштабной акции, которая пройдёт 22 июня на Мемориале Победы в Улан-Удэ, примут участие военнослужащие, а также командование общевойскового объединения, других министерств и силовых ведомств республики, руководство региона и городских властей, представители общественных организаций, молодёжных движений, а также местные жители.
Участники акции возложат цветы к Вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов-участников Великой Отечественной войны.
Памятные мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер по недопущению заноса и распространения вирусных заболеваний - в связи со сложившейся обстановкой, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
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