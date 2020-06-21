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В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»

В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Участники акции возложат цветы к Вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, примут участие во всероссийской патриотической акции «Свеча памяти». Акция посвящена 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В масштабной акции, которая пройдёт 22 июня на Мемориале Победы в Улан-Удэ, примут участие военнослужащие, а также командование общевойскового объединения, других министерств и силовых ведомств республики, руководство региона и городских властей, представители общественных организаций, молодёжных движений, а также местные жители.

Участники акции возложат цветы к Вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов-участников Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер по недопущению заноса и распространения вирусных заболеваний - в связи со сложившейся обстановкой, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО акция 75 лет Победы
 
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