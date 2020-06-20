Возбуждено уголовное дело
Утром 19 июня участковый уполномоченный полиции на берегу реки Баргузин, неподалёку от села Сухая, задержал 33-летнего жителя посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии. Мужчина незаконно вылавливал рыбу.
У мужчины изъяты 7 лещей, 4 карася, 3 сазана, щука и сом, а также рыбацкая сеть. Ущерб составил более 18 тысяч рублей.
За незаконный вылов рыбы возбуждено уголовное дело.
- Преступление раскрыто в рамках операции «Путина», направленной на обеспечение сохранности водных биоресурсов в нерестовый период и усиление борьбы с незаконным выловом рыбы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Первый её этап продлится до 30 июня.
Житель Бурятии незаконно выловил рыбы на 18 тысяч рублей
Общество, Фото:
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