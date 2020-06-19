Сотрудники убрали бумагу, стекло, пластик
В УФСИН по Бурятии прошла экологическая акция. Молодые сотрудники управления и подведомственных учреждений совместно с волонтёрами уголовно-исполнительной системы собрали мусор на набережной реки Селенга.
- Волонтёрская акция прошла в форме игры, направленной на просвещение участников в области охраны окружающей среды и вопросов экологии, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники собрали пластиковые и стеклянные бутылки, бумажные упаковки от продуктов и прочие бытовые отходы. Всего было собрано более 200 кг мусора.
Сотрудники УФСИН Бурятии собрали 200 кг мусора набережной Селенги
Общество, Фото:
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