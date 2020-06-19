Сотрудники УФСИН Бурятии собрали 200 кг мусора набережной Селенги

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Сотрудники убрали бумагу, стекло, пластик



В УФСИН по Бурятии прошла экологическая акция. Молодые сотрудники управления и подведомственных учреждений совместно с волонтёрами уголовно-исполнительной системы собрали мусор на набережной реки Селенга.



- Волонтёрская акция прошла в форме игры, направленной на просвещение участников в области охраны окружающей среды и вопросов экологии, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Сотрудники собрали пластиковые и стеклянные бутылки, бумажные упаковки от продуктов и прочие бытовые отходы. Всего было собрано более 200 кг мусора.

