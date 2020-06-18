В Забайкалье москвич предложил взятку начальнику таможенного поста



По версии следствия, 6 августа 2019 года обвиняемый через посредника передал взятку в размере 50 тысяч долларов начальнику таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни за фиктивную организацию и подтверждение таможенного транзита и вывоза в КНР табачной продукции, при том, что фактически её вывоз за пределы Таможенного союза не планировался. Сотрудник таможни от предложенной взятки отказался.



Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Забайкальскому краю.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.





В Забайкальском крае следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя города Москвы. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере через посредника.