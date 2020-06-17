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В Забайкалье казачий фестиваль состоится в новом онлайн-формате

В Забайкалье казачий фестиваль состоится в новом онлайн-формате
Общество,  Фото:УМЦ культуры и народного творчества Забайкальского края
По итогам фестиваля будет показан гала-концерт победителей

В Забайкалье с 1 по 31 августа состоится краевой казачий фестиваль «Забайкальскому краю – любо!». Мероприятие пройдёт в онлайн-формате на официальном сайте фестиваля. К участию в проекте приглашаются самодеятельные коллективы, исполнительское мастерство которых несёт в себе самобытный казачий колорит.

В ходе мероприятия будут работать несколько онлайн-площадок: «Страницы истории фестиваля», «Конкурсные прослушивания», «Мастер-классы». Для посетителей сайта будут доступны приветствия официальных лиц, организаторов мероприятия и членов жюри. Каждый сможет проголосовать за понравившегося участника, оставить комментарий, а также по итогам фестиваля посмотреть гала-концерт победителей.

В качестве членов жюри приглашены: художественный руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» Виктория Путиловская (г. Волгоград); директор Забайкальского краевого училища культуры Алексей Рюмкин; преподаватель краевого училища культуры Олеся Петунина; хореограф Наталья Ларионова и заведующая отделом традиционной культуры учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края Алёна Филатова.

Приём заявок продолжается до 27 июля на электронную почту ozntd-chita@yandex.ru. Вопросы организаторам можно задать по телефону: 8 (3022) 35-44-90.

Фестиваль «Забайкальскому краю – любо!» направлен на сохранение и популяризацию казачьей традиционной культуры. Впервые он состоялся в 2009 году. Мероприятие проводилось в Шилкинском, Приаргунском, Акшинском, Александрово-Заводском и других районах Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

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фестиваль Забайкальский край казаки
 
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