По итогам фестиваля будет показан гала-концерт победителей
В Забайкалье с 1 по 31 августа состоится краевой казачий фестиваль «Забайкальскому краю – любо!». Мероприятие пройдёт в онлайн-формате на официальном сайте фестиваля. К участию в проекте приглашаются самодеятельные коллективы, исполнительское мастерство которых несёт в себе самобытный казачий колорит.
В ходе мероприятия будут работать несколько онлайн-площадок: «Страницы истории фестиваля», «Конкурсные прослушивания», «Мастер-классы». Для посетителей сайта будут доступны приветствия официальных лиц, организаторов мероприятия и членов жюри. Каждый сможет проголосовать за понравившегося участника, оставить комментарий, а также по итогам фестиваля посмотреть гала-концерт победителей.
В качестве членов жюри приглашены: художественный руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» Виктория Путиловская (г. Волгоград); директор Забайкальского краевого училища культуры Алексей Рюмкин; преподаватель краевого училища культуры Олеся Петунина; хореограф Наталья Ларионова и заведующая отделом традиционной культуры учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края Алёна Филатова.
Приём заявок продолжается до 27 июля на электронную почту ozntd-chita@yandex.ru. Вопросы организаторам можно задать по телефону: 8 (3022) 35-44-90.
Фестиваль «Забайкальскому краю – любо!» направлен на сохранение и популяризацию казачьей традиционной культуры. Впервые он состоялся в 2009 году. Мероприятие проводилось в Шилкинском, Приаргунском, Акшинском, Александрово-Заводском и других районах Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
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В Забайкалье казачий фестиваль состоится в новом онлайн-формате
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