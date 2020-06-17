Возобновлены перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск

Рейсы будут выполняться два раза в неделю



Авиакомпания «Ангара» с 15 июня запустила субсидируемые перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск.



Прямой перелёт из Иркутска до Читы займёт 1 час 40 минут. Время в пути из Читы в Хабаровск составит 2 часа 40 минут. Стоимость перелёта из Иркутска в Хабаровск (с посадкой в Чите) составит от 8050 рублей, Чита – Иркутск – от 4625 рублей.



В июне рейсы будут выполняться по понедельникам и вторникам, с июля – по понедельникам и пятницам из Иркутска и по вторникам и субботам из Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

