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Возобновлены перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск

Возобновлены перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейсы будут выполняться два раза в неделю

Авиакомпания «Ангара» с 15 июня запустила субсидируемые перелёты по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск.

Прямой перелёт из Иркутска до Читы займёт 1 час 40 минут. Время в пути из Читы в Хабаровск составит 2 часа 40 минут. Стоимость перелёта из Иркутска в Хабаровск (с посадкой в Чите) составит от 8050 рублей, Чита – Иркутск – от 4625 рублей.

В июне рейсы будут выполняться по понедельникам и вторникам, с июля – по понедельникам и пятницам из Иркутска и по вторникам и субботам из Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Иркутск Чита Хабаровск авиаперевозки
 
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