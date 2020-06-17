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Музей Улан-Удэ приглашает поучаствовать в акции «Радость Победы»

Музей Улан-Удэ приглашает поучаствовать в акции «Радость Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Из присланных рисунков, посвящённых 75-летию Победы, создадут видеоролик

В Улан-Удэ музей истории города к параду Победы запускает акцию «Радость Победы». В проекте могут участвовать как взрослые, так и дети.

Рисунки, посвящённые 75-й годовщине Победы, следует прислать на почту 217990@inbox.ru. Работы принимаются до 21 июня включительно.

Лучшие работы будут представлены в видеоролике, который выйдет 24 июня на всех страницах музея в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение 0+
акция Бурятия Улан-Удэ музей истории города 75 лет Победы
 
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