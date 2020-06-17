Музей Улан-Удэ приглашает поучаствовать в акции «Радость Победы»

Из присланных рисунков, посвящённых 75-летию Победы, создадут видеоролик



В Улан-Удэ музей истории города к параду Победы запускает акцию «Радость Победы». В проекте могут участвовать как взрослые, так и дети.



Рисунки, посвящённые 75-й годовщине Победы, следует прислать на почту 217990@inbox.ru. Работы принимаются до 21 июня включительно.



Лучшие работы будут представлены в видеоролике, который выйдет 24 июня на всех страницах музея в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



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