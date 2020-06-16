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В Забайкалье определены обладатели кубка региона по шахматам

В Забайкалье определены обладатели кубка региона по шахматам
Общество,  Фото:федерация шахмат Забайкальского края
Абсолютным победителем турнира стала Алёна Карташева из Читы

Завершился онлайн-турнир «Кубок федерации шахмат Забайкальского края», посвящённый Дню России. На старт турнира вышло 109 игроков.

- Проведение соревнования в подобном формате имеет большое количество достоинств, главное из которых – любителям шахмат гораздо легче стать участником турнира, даже не выходя из дома, – отмечают организаторы соревнований.

По результатам соревнований места распределились следующим образом. В категории «Ветераны» победителем стал Бато Норжилов из Могойтуя, а второе место занял Николай Гоголь из Читы. В категории «Районы края» первое место занял Андрей Калинин из города Краснокаменск, второе место – Баир Нимаев из Забайкальска, и третье место – Валерий Терехов из Сретенска.

Среди юношей 2002-2006 годов рождения победителем стал Базар Найданов из Читы, серебряным призёром стал Жигмит Намжилов из Могойтуя, а бронзовым – Аюр Базаргуруев из Забайкальска. Среди девушек этой же возрастной группы первое место заняла Анастасия Шишкарёва из Читы, второе место заняла Дарья Олейник из Чернышевска, а третье – Полина Жондорова из посёлка Агинское.

Среди мальчиков 2007 года рождения и моложе победителем стал Дмитрий Петухов из Читы, второе место занял Санжай Митупов из посёлка Агинское, и третье место – Максим Васильев из Читы. Среди девочек этой же возрастной группы первое место заняла Анна Щипина, второе место – Диана Намтаева, а третье – Юлия Ефимова. Все участницы из Читы.

Среди школьников 2007 года рождения и моложе, имеющих юношеский разряд, первое место у Даниила Сапогова из Читы, второе место – у Владислава Норжилова из Могойтуя, а третье – у Эрдэма Сундуева из Читы.

Среди школьников без разряда этой же возрастной группы победителем стала Цырена Болотова, второе место занял Данила Герасимов, а третье – Александр Чымба. Все участники из столицы Забайкалья.

Среди мужчин победителем стала Алёна Карташева, второе место занял Руслан Салаев Руслан, а третье – Батор Найданов. Все участники из Читы.

Среди женщин победу одержала Татьяна Бальчиндоржиева из посёлка Агинское, второе место заняла Татьяна Захарова из Читы, а третье – Цырена Раднаева, посёлок Могойтуй.

Кроме того, было выбрано пять человек, которые стали обладателями специального приза. Они были определены с помощью генератора случайных чисел. Ими стали Дмитрий Иванов, Ананда Раднаев, Полина Курмазова, Алексей Стародубцев и Наталья Кожевникова. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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