Центр Улан-Удэ перекрыли из-за предстоящей репетиции парада

В ближайшее время на площадь Советов приедет военная техника
Сегодня с 12:30 сотрудниками ГИБДД была перекрыта площадь Советов. Причиной послужила подготовка к параду Победы: вечером на главной площади Улан-Удэ пройдёт его репетиция. И в ближайшее время сюда приедет военная техника.
Сейчас в центре столицы Бурятии отключены светофоры.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня пройдёт генеральная репетиция
парада Победы.
Сам же парад Победы пройдёт в Улан-Удэ 24 июня, этот день объявлен выходным. Будет задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих, а также около 100 единиц вооружения и военной техники.
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В ближайшее время на площадь Советов приедет военная техника
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