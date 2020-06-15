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Центр Улан-Удэ перекрыли из-за предстоящей репетиции парада

Центр Улан-Удэ перекрыли из-за предстоящей репетиции парада
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ближайшее время на площадь Советов приедет военная техника

Сегодня с 12:30 сотрудниками ГИБДД была перекрыта площадь Советов. Причиной послужила подготовка к параду Победы: вечером на главной площади Улан-Удэ пройдёт его репетиция. И в ближайшее время сюда приедет военная техника.

Сейчас в центре столицы Бурятии отключены светофоры. 








Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня пройдёт генеральная репетиция парада Победы. 

Сам же парад Победы пройдёт в Улан-Удэ 24 июня, этот день объявлен выходным. Будет задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих, а также около 100 единиц вооружения и военной техники.  



парад 75 лет Победы
 
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