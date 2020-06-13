В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ

Военные провели первую тренировку парада Победы на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В субботу, 13 июня, военнослужащие – участники парада в честь 75-летия Победы – провели первую тренировку на площади Советов в Улан-Удэ. До этого репетиции парада проходили только на аэродроме Восточный.
Военные, чеканя шаг, под звуки марша сводного духового оркестра, отрабатывали правильные и слаженные действия в составе парадных подразделений. Все участники парада, соблюдая меры безопасности, были в медицинских масках. Два раза в неделю они также проходят тестирование на коронавирус.
Эта тренировка прошла без участия военной техники. Два дня назад механизированная колонна, возглавляемая снятым с постамента и отреставрированным танком Т-34, провела отдельную репетицию на аэродроме Восточный. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Генеральная репетиция, где уже будет всё, как на настоящем параде – и проход парадных расчётов, и военной техники – запланирована на 20 июня.
Сам парад Победы в Улан-Удэ, как и по всей стране, состоится 24 июня. Этот день объявлен выходным.
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