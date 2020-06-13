В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ



Военные, чеканя шаг, под звуки марша сводного духового оркестра, отрабатывали правильные и слаженные действия в составе парадных подразделений. Все участники парада, соблюдая меры безопасности, были в медицинских масках. Два раза в неделю они также проходят тестирование на коронавирус.









Эта тренировка прошла без участия военной техники. Два дня назад механизированная колонна, возглавляемая снятым с постамента и отреставрированным танком Т-34, провела отдельную репетицию на аэродроме Восточный. Фоторепортаж можно посмотреть

Генеральная репетиция, где уже будет всё, как на настоящем параде – и проход парадных расчётов, и военной техники – запланирована на 20 июня.



Сам парад Победы в Улан-Удэ, как и по всей стране, состоится 24 июня. Этот день объявлен выходным.







Эта тренировка прошла без участия военной техники. Два дня назад механизированная колонна, возглавляемая снятым с постамента и отреставрированным танком Т-34, провела отдельную репетицию на аэродроме Восточный. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке

В субботу, 13 июня, военнослужащие – участники парада в честь 75-летия Победы – провели первую тренировку на площади Советов в Улан-Удэ. До этого репетиции парада проходили только на аэродроме Восточный.