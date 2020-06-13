 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июня

12 Июня

Популярное

В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Военные провели первую тренировку парада Победы на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В субботу, 13 июня, военнослужащие – участники парада в честь 75-летия Победы – провели первую тренировку на площади Советов в Улан-Удэ. До этого репетиции парада проходили только на аэродроме Восточный. 

Военные, чеканя шаг, под звуки марша сводного духового оркестра, отрабатывали правильные и слаженные действия в составе парадных подразделений. Все участники парада, соблюдая меры безопасности, были в медицинских масках. Два раза в неделю они также проходят тестирование на коронавирус. 



Эта тренировка прошла без участия военной техники. Два дня назад механизированная колонна, возглавляемая снятым с постамента и отреставрированным танком Т-34, провела отдельную репетицию на аэродроме Восточный. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке

Генеральная репетиция, где уже будет всё, как на настоящем параде – и проход парадных расчётов, и военной техники – запланирована на 20 июня.

Сам парад Победы в Улан-Удэ, как и по всей стране, состоится 24 июня. Этот день объявлен выходным.



парад День Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ
В масках: Фоторепортаж с репетиции парада на главной площади Улан-Удэ
Общество, 13.06.2020
Военные провели первую тренировку парада Победы на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
«Ценой своей жизни остановил врага»: Про Героя Советского Союза Базара Ринчино
«Ценой своей жизни остановил врага»: Про Героя Советского Союза Базара Ринчино
Общество, 13.06.2020
Звание Героя Советского Союза было ему присвоено посмертно
Акция «Внимание, на переезд!» прошла в Бурятии
Акция «Внимание, на переезд!» прошла в Бурятии
Общество, 13.06.2020
Международный день безопасности на железнодорожных переездах  железнодорожники и инспекторы ГИБДД в Бурятии отметили акцией «Внимание, переезд!»
Избирательные участки в Бурятии будут безопасными для людей
Избирательные участки в Бурятии будут безопасными для людей
Общество, 13.06.2020
Все 23 муниципальных образования Бурятии обеспечены средствами индивидуальной защиты
Митрополит Савватий: «В Бурятии нет зажравшихся и роскошно живущих священников»
Митрополит Савватий: «В Бурятии нет зажравшихся и роскошно живущих священников»
Общество, 13.06.2020
О том, как повлияла ситуация с коронавирусом на простых прихожан и на церковь в целом, готово ли общество к вызовам времени и правда ли, что Бурятскую митрополию ожидает смена руководителя, в интервью «Байкал-Daily» рассказал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Антонов)
Старейший сотрудник Баргузинского заповедника отмечает 80-летие
Старейший сотрудник Баргузинского заповедника отмечает 80-летие
Общество, 13.06.2020
Геннадий Янкус прошёл путь от рядового инспектора до директора заповедника
Парашютисты в Забайкалье раскрыли в небе флаги России
Общество, 13.06.2020
Акция состоялась в честь Дня России
В Бурятии отменили самоизоляцию для приезжих
В Бурятии отменили самоизоляцию для приезжих
Общество, 13.06.2020
Анализы на коронавирус у приезжих по-прежнему будут брать
Улан-Удэ отдал звание худшего города Чите
Улан-Удэ отдал звание худшего города Чите
Общество, 13.06.2020
Улан-Удэ поднялся с последнего места рейтинга качества жизни в российских городах
Даши Намдаков построит мастерскую на своей малой родине
Даши Намдаков построит мастерскую на своей малой родине
Общество, 13.06.2020
«Когда был молодой, хотелось завоевывать мир, сейчас необходимо подумать о корнях», - поделился Даши Намдаков
Редкую птицу клоктун впервые встретили в нацпарке в Бурятии
Редкую птицу клоктун впервые встретили в нацпарке в Бурятии
Общество, 13.06.2020
Этих птиц истребили в Китае, а в Бурятии в последний раз встречали в 1982 году
В Бурятии тёплая погода
В Бурятии тёплая погода
Общество, 13.06.2020
Местами в республике дожди
Анатолий Михаханов поздравил с Днём России
Анатолий Михаханов поздравил с Днём России
Общество, 12.06.2020
Бывший сумоист сфотографировался с российским флагом

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^