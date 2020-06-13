«Ценой своей жизни остановил врага»: Про Героя Советского Союза Базара Ринчино







Немецкое командование стремилось остановить наступление советских войск. Для этого оно ввело в бой свежие резервы, в том числе танковую дивизию СС «Райх». Развернулось ожесточенное сражение вдоль дороги Киев – Житомир. «Для того, чтобы продолжать наступление, советским войскам нужно было знать всё о противнике: какие прибыли подкрепления и сколько. Нужен был «язык», по возможности офицер. На выполнение задания Базар Ринчино пошёл вместе с рядовым Федоровым. Они прошли сквозь оборону противника и быстро двинулись вперед. За ночь они ушли далеко на запад», - рассказывается в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.



У обочины шоссе бойцы решили передохнуть. Их стало клонить ко сну, однако Ринчино всё время тормошил товарища, не давая ему заснуть окончательно. И действительно вскоре он заметил немцев - Базар толкнул вздремнувшего напарника и взглядом показал ему направление, где на дороге показалась группа фашистов до 50 человек. Противостояние было нереальное: двое – против пятидесяти. Ринчино понимал, что на его стороне внезапность. И потому он принял решение атаковать немцев. Оба скатились в кювет и стали ждать гитлеровцев, когда они подойдут на бросок гранаты.



- И в ту же секунду два автомата ударили по остановившемуся от неожиданности врагу, а затем в гущу немцев полетели гранаты. А Ринчино, встав во весь рост, крикнул: – Ребята, за мной! Ура! – И бросился на врага. Не отстал от него и Фёдоров: – Хенде хох! – Руки вверх! Это напугало фашистов, они подумали, что встретили отряд русских и бросили оружие, - так описываются те давние события в книге «Герои Бурятии».



Два бойца уничтожили свыше 20 немцев и 23 человека взяли в плен. В штабе бригады пленные дали ценные сведения. В архиве Вооружённых Сил СССР хранится рапорт командира батальона мотострелкового полка на имя командира 71-й мехбригады об этом бое с ходатайством о награждении Базара Ринчино орденом Красного Знамени.



О нём писали в газетах



В боях за освобождение Киева, Ростова и других населённых пунктов Ринчино всегда был в первых рядах атакующих, своим примером воодушевлял бойцов на подвиги. О нём, о его подвигах писали во фронтовых газетах и боевых листках. Так, например, в одной из листовок рассказывается о схватке воина-бурята с немцами: «В одном из боев группе гитлеровцев удалось просочиться к огневым позициям минометной батареи. Их заметил Ринчино и один пустился наперерез фрицам. Он выскочил перед ними неожиданно и в упор скосил пятерых вражеских автоматчиков, а двоим, пытавшимся его схватить, размозжил головы прикладом».



Корпусная газета «Вперёд, на запад!» рассказала на своих страницах о другом отважном поступке гвардейца Базара Ринчино: «Рота сдерживала отчаянный натиск немцев. Здесь они наносили главный удар, стремясь вернуть господствующую высоту. Гитлеровцам удалось потеснить правый фланг нашей роты, и они группами по два, по три солдата обтекали её с тыла. В этот критический момент появился младший сержант Ринчино. Он сразу оценил обстановку и, собрав несколько бойцов, повёл их в контратаку. Ринчино первым выдвинулся навстречу превосходящим силам немцев и огнём своего автомата истребил 20 гитлеровцев. Положение было восстановлено, немцы откатились на свой прежний рубеж».



Ценой своих жизней остановили врага



Во время Великой Отечественной войны в боях большую роль играла противотанковая артиллерия, которая не раз выручала пехоту от танковых контратак. В течение 27 и 28 декабря 1943 года особенно упорные бои шли в районе города Коростылева. Советские передовые части завязали бои за окраины города. Но немцы сопротивлялись и не раз переходили в контратаки. Со своим отделением Ринчино получил боевой приказ: «До подхода наших основных частей вместе с другими отразить очередную контратаку врага». Базар Ринчино приказал отделению окопаться. И вскоре показались танки противника.



«Когда машины приблизились, Базар Ринчино навёл противотанковое ружьё, тщательно прицелился и выстрелил. Немецкий танк загорелся, в нём стали рваться снаряды. Однако остальные танки продолжали движение. Ещё два танка подбил отважный Базар Ринчино. Немецкие танки открыли беглый огонь по позиции, где засело отделение Ринчино. Бойцы погибали, но ружья продолжали стрелять. Несколько танков уже дымилось на поле. Старшина Базар Ринчино готовился к выстрелу, чтобы уничтожить четвёртый танк. Но в это время фашистская пуля сразила решительного командира», - рассказывается об этом бое в издании «Герои Бурятии».



Базар Ринчино погиб, но танки противника, не выдержав напряжения боя, повернули вспять. Так Ринчино и его товарищи по оружию ценой своих жизней остановили врага на этом участке, а подошедшие основные силы механизированной бригады довершили разгром танковой части противника.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года старшему сержанту Базару Ринчиновичу Ринчино было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).



Для увековечения памяти Героя Советского Союза Базара Ринчиновича Ринчино на его родине, в селе Цаган-Оль Могойтуйского района Забайкальского края, воздвигнут бронзовый бюст, одна из улиц села носит его имя. Его именем названы улицы в посёлке Агинское, сёлах Могойтуй, Зуткулей.



Его именем названа улица в Улан-Удэ.























При написании статьи использовался материал из книги «Герои Бурятии» Даши Цыренова



Также в этом году бюст Базара Ринчино появился на территории прогимназии №108 в 102 квартале.

«Байкал-Daily» продолжает рассказывать о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы в Улан-Удэ. Сегодня мы расскажем об улице в Октябрьском районе столицы Бурятии, которая носит имя Базара Ринчиновича Ринчино.Базар Ринчинович Ринчино родился в 1913 году в улусе Шара-Хундуй ныне Агинского района Агинского Бурятского округа Забайкальского края в семье крестьянина-скотовода. До Октябрьской революции большая семья скотовода Золтоева, отца Базара, кочевала по степи в низовьях рек Аги, Онона и Нерчи. После свершения в России Октябрьской революции семья Золтоевых (отец Базара умер в 1917 году) стала вести оседлый образ жизни.Заботы о четверых детях: о сыновьях Баире, Даши и Базаре, дочери Цыпелме, легли на хрупкие плечи его жены Цыремжит Бальчиновой. И если бы не помощь деда Аюши, организатора первых сельскохозяйственных артелей в агинских степях, то вряд ли бы она управилась с такой семьёй.В 1923 году Базар Ринчино поступил в первый класс Боржигантайской начальной школы. Затем – девятилетняя школа и учеба в педагогическом училище в Агинске. После окончания училища Базар Ринчино длительное время работает учителем начальной школы в селе Зуткулей.- По отзывам учителей, работавших одновременно с ним в этой школе, Базар был скромным, знающим и трудолюбивым преподавателем. Дети очень любили его за доброту и чуткое отношение к ним, - рассказывается о нём в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.В 1935 году Ринчино назначают директором Зуткулейской начальной школы.В июне 1941 года начинается Великая Отечественная война. Старший брат Базара – Баир, уходит на фронт. Он с первых дней воевал на Брянском направлении, был ранен и после лечения в госпитале вернулся домой. Второй брат Даши также отправился на фронт, погиб смертью храбрых.В начале войны Базара не брали на фронт. В военкомате он доказывал, что должен защищать Родину. После настойчивых просьб его желание удовлетворили, и в 1943 году Базар Ринчино отправился на фронт добровольцем.В запасном полку он пробыл недолго, и уже через несколько дней эшелон увозил его в действующую армию, на фронт. Летом Базар принимает участие в гигантской битве под Курском, Орлом и Белгородом.- Свыше пятидесяти дней шли там кровопролитные бои на земле и в воздухе. Грохот танковых и артиллерийских орудий сливался в сплошной гул, от которого становилось больно ушным перепонкам. Над полем боя стоял рев самолетов, и наших, и немецких. Воздух был насыщен гарью, от которой першило в горле. Три миллиона человек столкнулись в единоборстве, - так описываются сражения в книге Даши Цыренова «Герои Бурятии».Здесь Базар Ринчино, рядовой боец мотострелкового батальона 71-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии, прославившейся в боях на Курской дуге, Днепре, под Киевом, проявил себя как смелый, инициативный боец.Осенью 1943 года Базар Ринчино принимал участие в захвате на Днепре плацдарма в районе Букрина, знаменитого Букринского плацдарма.Об этом бое бывший комсорг первого мотострелкового батальона 71-й мехбригады Лавлинсков вспоминает: «Базар Ринчино в боях при форсировании Днепра в районе Букринской излучины (в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года) проявил героизм и отвагу, своим личным примером увлекал бойцов и командиров на подвиги во имя нашей Родины. Он одним из первых из своего подразделения форсировал Днепр, принимал самое активное участие в расширении и удержании плацдарма на правом берегу реки. Он был не только отважным младшим командиром, но и очень метким стрелком. Будучи командиром отделения (или заместителем командира взвода) в роте противотанковых ружей, он очень метко разил из своего оружия не только живую силу противника, но и его технику... Базар Ринчино в боях на Букринском плацдарме из своего ПТР сжег два или три танка противника и лично убил несколько солдат и офицеров гитлеровской армии».В битве за Днепр солдаты и офицеры Советского Союза проявили подлинный массовый героизм. Только в 9-м механизированном корпусе медалями и орденами было награждено более двух тысяч солдат, сержантов и офицеров. Одним из первых получил награду и Базар Ринчино – медаль «За отвагу».Прямо на поле боя командир бригады Владимир Васильевич Луппов вручил Базару Ринчино первую за время боев правительственную награду.