Репетиции проводят в перчатках и медицинских масках
Подготовка к торжественным мероприятиям, посвящённым празднованию 75-летия Великой Победы, проводится с учётом недопущения заноса и распространения вирусных и инфекционных заболеваний. Специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинских подразделений Восточного военного округа выполняется целый комплекс санитарно-эпидемиологических мер.
Военнослужащие парадных расчётов, а также экипажи боевых машин, соединений и воинских частей в Бурятии, участвующие в тренировках, два раза в неделю проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Репетиции проходят с использованием антисептических средств, в перчатках и медицинских масках.
Перед каждой репетицией расчётами РХБ защиты проводится дезинфекция района проведения тренировок на аэродроме «Восточный», а также транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава.
Специальная обработка производится с применением имеющихся индивидуальных дегазационных комплектов, а тренировочные площадки и техника обрабатываются авторазливочными станциями АРС-14КМ. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Справка
Парад Победы пройдёт на главной площади Улан-Удэ 24 июня текущего года, где будет задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих, а также около 100 единиц вооружения и военной техники.
Участников парада Победы в Улан-Удэ регулярно тестируют на коронавирус
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