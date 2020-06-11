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Участников парада Победы в Улан-Удэ регулярно тестируют на коронавирус

Участников парада Победы в Улан-Удэ регулярно тестируют на коронавирус
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Репетиции проводят в перчатках и медицинских масках

Подготовка к торжественным мероприятиям, посвящённым празднованию 75-летия Великой Победы, проводится с учётом недопущения заноса и распространения вирусных и инфекционных заболеваний. Специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты и медицинских подразделений Восточного военного округа выполняется целый комплекс санитарно-эпидемиологических мер.

Военнослужащие парадных расчётов, а также экипажи боевых машин, соединений и воинских частей в Бурятии, участвующие в тренировках, два раза в неделю проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Репетиции проходят с использованием антисептических средств, в перчатках и медицинских масках.

Перед каждой репетицией расчётами РХБ защиты проводится дезинфекция района проведения тренировок на аэродроме «Восточный», а также транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава.

Специальная обработка производится с применением имеющихся индивидуальных дегазационных комплектов, а тренировочные площадки и техника обрабатываются авторазливочными станциями АРС-14КМ. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справка

Парад Победы пройдёт на главной площади Улан-Удэ 24 июня текущего года, где будет задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих, а также около 100 единиц вооружения и военной техники.

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