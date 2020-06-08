В Монголии отметили День русского языка чаепитием

Общество, Фото: представительство Россотрудничества в Монголии

Праздник провели в Улан-Баторе, Центральном, Ховдинском, Увсунурском и других аймаках



4 июня в преддверии празднования международного Дня русского языка в Монголии прошла «Русская чайная церемония». Целью церемонии стало знакомство всех любителей русского языка с традициями русского чаепития, с традиционно русскими блюдами, а также приобщить всех желающих к самобытной культуре России. Праздник состоялся в режиме онлайн.



В Центральном аймаке для участия в мероприятии собрались директора школ из сомонов, которые в ходе мероприятия смогли не только отведать традиционные русские блюда, такие как блинчики, баранки, пирожки и т.д., приготовленные руками русистов, но и смогли обсудить план дальнейшей работы по приобщению школьников к изучению русского языка, а также вопросы повышения квалификации учителей русистов.



Также в этот день за шикарно накрытым столом в русском стиле в центре русского языка (ЦРЯ) при российском центре науки и культуры в Улан-Баторе (РЦНК) на базе средней общеобразовательной школы № 28 «Ключ- 28» преподаватели пригласили своих слушателей, для того чтобы ребята смогли воочию увидеть и попробовать вкусные русские блюда.



Открыла чайную церемонию молодая, энергичная директор филиала госпожа Ариунтуул, которая вкратце рассказала всем присутствующим об истории праздника и о великом русском поэте А.С. Пушкине. Ребята также не остались в стороне и высказали свое почтение и любовь к русскому языку.



5 июня РЦНК подвёл итоги ежегодного конкурса между своими центрами русского языка в ходе видеосовещания с онлайн-участием представителей департаментов образования и культуры регионов Монголии.



Перед началом мероприятия в ресторане русской кухни Монголии «Лира» почётных гостей мероприятия встретили в русском и монгольском народных костюмах с русским караваем и монгольским хадаком с молоком.



В организации «Русской чайной церемонии» особое внимание было уделено описанию русского гастрономического компонента. Гости мероприятия получили прекрасную возможность познакомиться с классическими русскими блюдами, такими как: оливье, селёдка под шубой, блины со сгущёнкой, блины с сёмгой, сало, различные разносолы и многими другими. Ведущие праздника подробно рассказали об особенностях блюд на русском и монгольском языках в прямом эфире в сети Facebook.



По завершению деловой части программы руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Амгалан Базархандаев озвучил результаты конкурса филиалов центра русского языка при РЦНК в Улан-Баторе. По итогам конкурсного отбора в 2020 году победителями и призёрами стали:

I место – Ховдинский ЦРЯ при РЦНК (директор Дэлэгням Нямаа);

II место – Завханский ЦРЯ при РЦНК (директор Лувсанцэрэн Оюунцэцэ);

III место – ЦРЯ на базе школы «Эрдмийн Ундраа» в Улан-Баторе (директор Дорж Энхээ).



Победителям и призёрам выделен комплект методической и учебной литературы на общую сумму около 3000 долларов, а также премиальный фонд в размере 1 млн тугриков для директоров лучших центров русского языка.



Поощрительными грамотами были награждены: Дарханский ЦРЯ при РЦНК на базе школы «Союз» (директор Алтангэрэл Батсүх); ЦРЯ при РЦНК в Баганууре (директор Мунаа Ичинноров), ЦРЯ при РЦНК на базе школы №5 в Улан-Баторе (директор Нямжав Нямдаваа); ЦРЯ при РЦНК на базе Баянхогорского аймака (директор Зулзага Ичинхорол); ЦРЯ при РЦНК на базе технологического института в Эрдэнэте (директор Чойжилсурэн Лхагвасурэн); ЦРЯ при РЦНК на базе Центрального аймака (директор Дагвадорж Туяа).



Также в этот день за накрытым в русском стиле столом собрались любители русского языка в Ховдинском, Увсунурском и других аймаках Монголии, в рамках прозвучали стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, а также русские народные песни. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.

