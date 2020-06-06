 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июня

05 Июня

Популярное

В Бурятии ветерану вручили медаль «75 лет Великой Победы»

В Бурятии ветерану вручили медаль «75 лет Великой Победы»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Награду забрала дочь ветерана

4 апреля в Улан-Удэ подполковнику милиции в отставке Иннокентию Михайловичу Михайлову вручили юбилейную медаль главного управления уголовного розыска МВД России «75 лет Великой Победы». Награду вручали в региональном МВД председатель ветеранской организации управления уголовного розыска МВД по Бурятии майор милиции в отставке Аркадий Шуляк и врио заместителя начальника управления уголовного розыска МВД по республике подполковник полиции Алексей Ванданов.

Награда была вручена дочери ветерана Людмиле Иннокентьевне. Женщина пообещала передать теплые слова поздравления отцу и горячо поблагодарила ветеранскую организацию и руководство МВД за оказанное внимание, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ко Дню Победы для ветерана на улице устроили концерт. Ветеран восхитил своей выправкой и жизнелюбием всех участников и зрителей мероприятия.



Михайлов Иннокентий Михайлович родился 21 ноября 1923 года в селе Шапеньково Баргузинского района. Перед самой войной закончил семилетку и поступил на курсы учителей начальной школы. В 16 лет стал учить детишек в Сулхаринской начальной школе.

В феврале 1942 года был призван в ряды Советской армии и направлен в Тульское оружейно-техническое училище. Получив звание лейтенанта и специальность оружейного техника, был направлен на Калининский фронт под командованием маршала Конева.

В 64-м гвардейском полку 21-й гвардейской дивизии Третьей ударной Армии прошел всю войну, освобождая Калининградскую область, Латвию, участвовал в ликвидации Курляндской группировки противника. Был контужен. Едва окрепнув, вернулся на передовую. Победу Михайлов встретил в латвийском портовом городе Вентспилс.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».

В 1947 году старший лейтенант запаса Михайлов вернулся в родной дом, где встретили его мама, сестры, младший брат. Отец войну не пережил.

В 21 год Иннокентий Михайлович возглавил школу в родном селе.

Вновь вернулся к службе в 1953 году и 8 лет отслужил в органах госбезопасности. В 1959 году поступил на службу в МВД БурАССР на должность оперуполномоченного отдела Уголовного розыска.
В начале 70-х Иннокентий Михайлович стоял у истоков создания спецкомендатуры при Октябрьском отделе внутренних дел. В 1978 году ушел в отставку в звании подполковник милиции.
75 лет Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 52 человека
В Бурятии число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 52 человека
Общество, 06.06.2020
Всего в республике около 1800 случаев заражения COVID-19 
Дворы Улан-Удэ украсят деревьями
Дворы Улан-Удэ украсят деревьями
Общество, 06.06.2020
«Управляшкам» раздали около двух тысяч саженцев
В Улан-Удэ дождливо и тепло
В Улан-Удэ дождливо и тепло
Общество, 06.06.2020
Воздух в столице Бурятии прогреется до +28 градусов
В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
В Бурятии библиотека сделала из Пушкина модного хипстера
Общество, 05.06.2020
Саша Пуш расскажет о себе в соцсетях в день своего рождения
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Общество, 05.06.2020
Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня защиты детей
В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
В Агинском округе будут открыты 9 пляжей из 11
Общество, 05.06.2020
Однако заработают они только после снятия ограничительных мер
В Бурятии объяснили про вёдра вместо туалетов для больных COVID
В Бурятии объяснили про вёдра вместо туалетов для больных COVID
Общество, 05.06.2020
Минздрав ответил на публикацию с возмущениями больного из инфекционной больницы
Бурятия стала 24-й среди регионов в рейтинге по демографии
Бурятия стала 24-й среди регионов в рейтинге по демографии
Общество, 05.06.2020
По естественному приросту населения республика находится на 12 месте
В Иркутске создадут городское лесничество
В Иркутске создадут городское лесничество
Общество, 05.06.2020
Сейчас ведётся работа по внесению сведений о границах будущего лесничества в ЕГРН
В Забайкалье возможны перебои в теле- и радиовещании
В Забайкалье возможны перебои в теле- и радиовещании
Общество, 05.06.2020
8 июня пройдут плановые профилактические работы на объектах связи
Фильм из Иркутской области продолжает побеждать на кинофестивалях
Фильм из Иркутской области продолжает побеждать на кинофестивалях
Общество, 05.06.2020
На этот раз фильм об Иркутской филармонии стал призёром кинофестиваля в Праге
Бабушкин и Северобайкальск будут участвовать в конкурсе по благоустройству
Бабушкин и Северобайкальск будут участвовать в конкурсе по благоустройству
Общество, 05.06.2020
В случае победы жители этих городов увидят, как преображаются их любимые места для отдыха на берегу Байкала
В Иркутской области отменили Сурхарбан
В Иркутской области отменили Сурхарбан
Общество, 05.06.2020
Причина отмены стало распространение коронавирусной инфекции

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^