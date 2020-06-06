В Бурятии ветерану вручили медаль «75 лет Великой Победы»

4 апреля в Улан-Удэ подполковнику милиции в отставке Иннокентию Михайловичу Михайлову вручили юбилейную медаль главного управления уголовного розыска МВД России «75 лет Великой Победы». Награду вручали в региональном МВД председатель ветеранской организации управления уголовного розыска МВД по Бурятии майор милиции в отставке Аркадий Шуляк и врио заместителя начальника управления уголовного розыска МВД по республике подполковник полиции Алексей Ванданов.
Награда была вручена дочери ветерана Людмиле Иннокентьевне. Женщина пообещала передать теплые слова поздравления отцу и горячо поблагодарила ветеранскую организацию и руководство МВД за оказанное внимание, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ко Дню Победы для ветерана на улице устроили концерт. Ветеран восхитил своей выправкой и жизнелюбием всех участников и зрителей мероприятия.
Михайлов Иннокентий Михайлович родился 21 ноября 1923 года в селе Шапеньково Баргузинского района. Перед самой войной закончил семилетку и поступил на курсы учителей начальной школы. В 16 лет стал учить детишек в Сулхаринской начальной школе.
В феврале 1942 года был призван в ряды Советской армии и направлен в Тульское оружейно-техническое училище. Получив звание лейтенанта и специальность оружейного техника, был направлен на Калининский фронт под командованием маршала Конева.
В 64-м гвардейском полку 21-й гвардейской дивизии Третьей ударной Армии прошел всю войну, освобождая Калининградскую область, Латвию, участвовал в ликвидации Курляндской группировки противника. Был контужен. Едва окрепнув, вернулся на передовую. Победу Михайлов встретил в латвийском портовом городе Вентспилс.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
В 1947 году старший лейтенант запаса Михайлов вернулся в родной дом, где встретили его мама, сестры, младший брат. Отец войну не пережил.
В 21 год Иннокентий Михайлович возглавил школу в родном селе.
Вновь вернулся к службе в 1953 году и 8 лет отслужил в органах госбезопасности. В 1959 году поступил на службу в МВД БурАССР на должность оперуполномоченного отдела Уголовного розыска.
В начале 70-х Иннокентий Михайлович стоял у истоков создания спецкомендатуры при Октябрьском отделе внутренних дел. В 1978 году ушел в отставку в звании подполковник милиции.