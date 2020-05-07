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В Улан-Удэ для 96-летнего ветерана устроили концерт на улице. Видео

В Улан-Удэ для 96-летнего ветерана устроили концерт на улице. Видео
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Иннокентий Михайлович Михайлов с радостью смотрел концерт с балкона

Сводный ансамбль «Селенга» военнослужащих оркестровых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа поздравил ветерана Великой Отечественной войны Иннокентия Михайловича Михайлова с наступающим 75-летием Победы.

Концерт подполковник милиции в отставке принимал, как и положено, в форме. 96-летний фронтовик, стоя на балконе своей квартиры, подпевал артистам, исполнившим песни военных лет. Ветеран восхитил своей выправкой и жизнелюбием всех участников и зрителей мероприятия, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Ради концерта одного зрителя на некоторое время была перекрыта часть участка дороги напротив дома ветерана.



Родился Иннокентий Михайлович Михайлов 21 ноября 1923 года в селе Шапеньково Баргузинского района. Перед самой войной закончил семилетку и поступил на курсы учителей начальной школы. В 18 лет стал учить детишек в Сулхаринской начальной школе.

В феврале 1942 года был призван в ряды Советской армии и направлен в Тульское оружейно-техническое училище. Получив звание лейтенанта и специальность оружейного техника, был направлен на Калининский фронт под командованием маршала Конева.

В 64-м гвардейском полку 21-й гвардейской дивизии Третьей ударной Армии прошёл всю войну, освобождая Калининградскую область, Латвию, участвовал в ликвидации Курляндской группировки противника. Был контужен. Едва окрепнув, вернулся на передовую. Победу Михайлов встретил в латвийском портовом городе Вентспилс.

Награждён Орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».

В 1947 году старший лейтенант запаса Михайлов вернулся в родной дом, где встретили его мама, сестры, младший брат. Отец войну не пережил.

В 21 год возглавил начальную школу в родном селе.

Вновь вернулся к службе в 1953 году и восемь лет отслужил в органах госбезопасности. В 1959 году поступил службу в МВД БурАССР на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска.

В начале 70-х стоял у истоков создания спецкомендатуры при Октябрьском отделе внутренних дел. В 1978 году ушёл в отставку в звании подполковника милиции.

- До последнего времени ветеран активно участвовал в патриотическом воспитании молодёжи, встречался со школьниками, студентами, молодыми сотрудниками полиции, рассказывал о войне, о службе, - рассказывают в министерстве внутренних дел.

Ветерана поздравили и выразили слова благодарности коллеги-военнослужащие, сотрудники и ветераны МВД республики.

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