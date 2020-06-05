Бабушкин и Северобайкальск будут участвовать в конкурсе по благоустройству

Общество, Фото: правительство РБ

В случае победы жители этих городов увидят, как преображаются их любимые места для отдыха на берегу Байкала



Минстрой России до 1 июля ведёт приём заявок на участие в четвертом всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. От Бурятии свои заявки подают города Бабушкин и Северобайкальск. Межведомственная комиссия по обеспечению реализации на территории республики Бурятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» одобрила проекты этих малых городов к участию в конкурсе.



Проект города Северобайкальск «Северное сияние Байкала» направлен на благоустройство прибрежного парка на берегу озера Байкал. Одной из главных достопримечательностей парка станет панорамная набережная с лежаками. По всей территории парка будут оборудованы тематические поляны, такие как «Легенды Байкала», «Стоянка первобытного человека», «БАМ», которые познакомят туристов и горожан с историей Северного Байкала. Проспект Дружбы народов обеспечит насыщение парка функциями активного спорта: памп-трек, пейнтбол, паркур, выставочными и торговыми павильонами, зонами отдыха. Лесная тропа «Путь первопроходцев» свяжет все поляны парка от смотровой площадки «Балюстрада» до перспективной смотровой площадки «Маяк».



Город Бабушкин представляет на конкурс проект «Черничные ночи» и позиционирует город как черничную столицу республики. Предлагается благоустроить территорию в центральной части города, расположенного на берегу Байкала, с разнообразными точками притяжения. Например, создать детскую игровую зону с площадками для детей от 4 до12 лет, разделёнными между собой пешеходными дорожками и зелёными холмами. Центральным объектом здесь является «Маяк» – башня со смотровой площадкой, горками и стенками для скалолазания.



Планируется сделать ремонт фасадов КДЦ «Снежный», приспособить актовый зал под кинопоказы в формате 3D, а задний фасад здания – для кинопоказов на открытом воздухе.



В центральном парке оборудуют пространства для пикников, занятий на открытом воздухе и наблюдений за звёздами. Планируется обустроить тир, построить кафе-мороженое с террасой, навесом для отдыха и другие пространства.



- В 2020 году Закаменск и Гусиноозёрск уже выиграли 115 млн рублей на благоустройство своих общественных пространств, – сказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК РБ. – В прошлом году 54 млн рублей получила Кяхта и уже в этом году завершит свой проект по благоустройству центра города.



В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения.



Цель конкурса — поддержка проектов по созданию привлекательных, комфортных городских пространств в малых городах и исторических поселениях.



В соревновании не могут принять участие те муниципалитеты, где есть нереализованные объекты-победители прошлых лет или незавершённые объекты по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

